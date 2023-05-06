ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кристина Каллас

Новоназначенный министр образования и науки уроженка Кивиыли Кристина Каллас в этот вторник посетила школы в нескольких городах Ида-Вирумаа. Она подтвердила, что нынешнее правительство не откажется от перехода на эстоноязычное обучение, и теперь министерство, городские управы и руководители школ должны работать рука об руку, чтобы этот сложный переход получился как можно более плавным и безболезненным.
В настоящее время в учебных заведениях Ида-Вирумаа насчитывается около 1500 педагогов, знание госязыка которых не соответствует требуемому уровню. Хотя министр услышала от директоров школ, что интерес к изучению эстонского языка вырос, чему также способствует большая надбавка к зарплате учителей, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа, ясно, что большому количеству учителей не помогло бы даже то, если бы эта сумма была в несколько раз выше.
Мэр Нарвы Катри Райк сравнивает потерю работы большим количеством учителей с крупными сокращениями, происходившими в сланцевой промышленности. Даст ли им государство подушки - и какие именно - для более мягкого приземления, а также удочки для начала новой жизни? Как найдут вместо них новых сильных учителей?
Министр с ида-вирускими корнями, кто, будучи главой Нарвского колледжа, в свое время сама руководила подготовкой учителей, должна бы обладать познанием, необходимым для этой деликатной операции.