ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кристина Каллас

В настоящее время в учебных заведениях Ида-Вирумаа насчитывается около 1500 педагогов, знание госязыка которых не соответствует требуемому уровню. Хотя министр услышала от директоров школ, что интерес к изучению эстонского языка вырос, чему также способствует большая надбавка к зарплате учителей, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа, ясно, что большому количеству учителей не помогло бы даже то, если бы эта сумма была в несколько раз выше.