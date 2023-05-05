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В России задержали переплывшего через реку Нарва гражданина Словакии

Эрик Калда
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Река Нарва.
Река Нарва. Фото: Илья Смирнов

В Ленинградской области РФ пограничники задержали гражданина Словакии, который по реке Нарве незаконно попал в Россию со стороны Эстонии.

Иностранец заключен под стражу по обвинению в незаконном пересечении госграницы с Эстонией, передает в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ, пишет ERR.

Нарушитель пересек реку вплавь, надев гидрокостюм, при этом свои вещи он переправил в рюкзаке с помощью плавательного круга.

Российская сторона проинформировала эстонскую о нарушении.

За несоблюдение законодательства РФ в пограничной сфере, а также пособничество в этом предусмотрена административная и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы до шести лет, предупреждают российские власти.

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