В России задержали переплывшего через реку Нарва гражданина Словакии

В Ленинградской области РФ пограничники задержали гражданина Словакии, который по реке Нарве незаконно попал в Россию со стороны Эстонии.
Иностранец заключен под стражу по обвинению в незаконном пересечении госграницы с Эстонией, передает в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ, пишет ERR.
Нарушитель пересек реку вплавь, надев гидрокостюм, при этом свои вещи он переправил в рюкзаке с помощью плавательного круга.
Российская сторона проинформировала эстонскую о нарушении.
За несоблюдение законодательства РФ в пограничной сфере, а также пособничество в этом предусмотрена административная и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы до шести лет, предупреждают российские власти.