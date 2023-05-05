В России задержали переплывшего через реку Нарва гражданина Словакии

Иностранец заключен под стражу по обвинению в незаконном пересечении госграницы с Эстонией, передает в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ, пишет ERR.

Нарушитель пересек реку вплавь, надев гидрокостюм, при этом свои вещи он переправил в рюкзаке с помощью плавательного круга.

Российская сторона проинформировала эстонскую о нарушении.