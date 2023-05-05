Военные учения могут помешать движению на дорогах

Учения Swift Response пройдут в Северной и Центральной Эстонии. Активная фаза занятий Сил обороны, Кайтселийта и союзников будет идти с 8 по 14 мая.

Вдобавок на отрезке шоссе Е20 между Пюхайыги и Лообу пройдут учения по выгрузке бетонных заграждений. В результате скоростной режим на дороге будет временно снижен.

«Занятия носят плановый и учебный характер. Вовлечение в учения местных самоуправлений, Спасательного и Транспортного департаментов позволят отработать координацию действий», – начальник инженерного отдела штаба дивизии подполковник Айнар Афанасьев.