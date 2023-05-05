Райк верит, что 9 мая в Нарве пройдет спокойно

9 мая в Нарве пройдет под усиленным полицейским контролем. Уже с этой пятницы, 5 мая, и по 10 мая включительно запрещены любые публичные собрания. Полицейские намерены пресекать любые провокационные действия, передают радионовости ERR.

"Людям нужно быть готовым к тому, что людей в форме на улицах города будет больше, чем обычно. Это делается для того, чтобы обезопасить всех граждан. А так в жизненной деятельности ничего не изменится. Главное - не вестись на провокации. А если что-то подобное произойдет, то следует сообщить полиция. Она среагирует", - говорит руководитель службы участковых Нарвского отделения полиции Кальмер Янно.

Мэр Нарвы Катри Райк полагает, что этот день пройдет спокойно в городе, так как, по ее мнению, нарвитяне не способны на провокационные действия.

"В Нарве живут разумные, уравновешенные люди, которые очень любят свой город. Поэтому просто невозможно думать о том, что кто-то может, например, что-нибудь разбить. Я к 9 мая отношусь спокойно. Я уверенна, что люди будут вести себя достойно. Для нарвитян 9 мая - это третий по важности праздничный день после 31 декабря и 8 марта", - высказывается Катри Райк.

На момент написания новости в полиции не зарегистрировано ни одного публичного мероприятия на 9 мая.