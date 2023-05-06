На фасаде восстановленной Нарвской ратуши, в основании ее парадной лестницы снова журчит вода. Струя выливается из пасти каменного льва, как это и было до разрушения Нарвы в 1944 году. Свои руки, опыт и старания приложил к воссозданию фонтана скромный местный скульптор - потомственный нарвитянин Борис Иванов. Художник признается, что срок был дан ему нереально короткий - и это чудо, что все не развалилось прямо перед открытием.
"Я залез туда - а там просто катастрофа!": фонтанирующий лев для ратуши создавался в условиях цейтнота
Нарвская ратуша реставрировалась два года, а готовилась к этому вообще много лет. Вишенкой на торте оказался фонтан в основании парадной ратушной лестницы. Фонтан делали, монтировали и испытывали буквально в последние дни марта, когда строители должны были до наступления апреля сдать нарвским властям готовую ратушу. В принципе, все успели, а небольшой народный праздник по случаю запуска фонтана провели 28 апреля.
Автор фонтана - нарвский скульптор Борис Иванов. Он и сейчас время от времени заглядывает на Ратушную площадь, чтобы лишний раз убедиться, что все стоит на месте и вода льется как надо.
Борис не без содрогания вспоминает, как строители к весне подготовили нишу для будущего фонтана, но сделали ее довольно кривой. "Я залез туда - а там просто катастрофа!" - говорит он про то, с чем столкнулся в самом начале.
Для формирования правильных форм в фонтанной нише Борису и помогавшему ему штукатуру понадобились восемь мешков специально подобранной смеси. Штукатурка местами толщиной аж тридцать сантиметров - вместо десяти допустимых по нормам и технологии - легла на арматуру и потом чудом удержалась на ней.
В условиях цейтнота
С генподрядчиком в начале года договаривались, что Борис сделает только нишу с аркой, но все пошло не по плану. У фирмы-изготовителя львиной головы случилось несчастье: голова царя зверей, вытачиваемая на программируемом станке из известняка, явно не подходящего для этого дела, под конец лопнула прямо под алмазным резаком. Тогда поручили Борису срочно вырезать голову вручную. Времени оставалось на все про все дня четыре.
Четыре дня - очень короткий срок, и Борис, по его рассказу, резал львиную голову из украинского гранита без предварительных черновых проб, то есть сразу начистовую. Закатал рукава он 24 марта, чтобы потом еще все смонтировать на месте - и генподрядчик успел бы к началу апреля сдать городу готовую ратушу с фонтаном.
Новый фонтанирующий лев для Нарвской ратуши создавался без оглядки на скульптуру, украшавшую это же самое место до разрушений 1944 года. Копией новая работа не является - этого и не требовали, автор вдохновлялся фотографиями различных "львов" из других городов и стран.
Итоговая сводка работ такова: вырезание львиной головы заняло четыре дня, два дня - вырезание чаши с ножкой, еще два дня заняло формирование ниши для фонтана.
"Я в таком немножко шоке"
Автор остался в итоге скорее доволен результатом, и работа была интересной, но Борис говорит, что будь времени больше - сделано было бы лучше: "За данный срок все сделано по максимуму".
Борис поначалу боялся, что арка с невероятной 30-сантиметровой в толщину штукатуркой не простоит и дня. Однако раз ничего страшного не произошло с ней сразу, то будет стоять долго, как думает автор. "Если удержалась сразу же, то удержится и дальше, но я в таком немножко шоке, это фантастика", - оценивает Борис то, как невероятно все получилось.
Не совсем доволен скульптор проработкой деталей львиной головы: "Над ней надо бы еще поработать, там есть нюансы, которые я вижу".
- Это всегда так: когда делаешь скульптуру - она лежит перед тобой вот так, а поставил ее на место - смотрится уже по-другому, - спокойно объяснил скульптор.
Потомственный нарвитянин Борис Иванов - скульптор-самоучка, по специальности - электрик. Он много лет увлеченно режет фигуры из камня, дерева, кости. Делает и маленькие фигуры, и скульптуры покрупнее, например, для могил на кладбищах. Вдобавок увлекается живописью - пишет картины.
Сейчас творческая мечта Бориса - сделать для Нарвского речного променада восемь-десять каменных лягушек: установить их в воду у берега, чтобы лягушки радовали глаз и заставляли гуляющих улыбнуться. Но такая креативная идея, предложенная скульптором в прошлом году, отклика у местных властей пока не нашла.