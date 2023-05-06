"Я залез туда - а там просто катастрофа!": фонтанирующий лев для ратуши создавался в условиях цейтнота

Четыре дня - очень короткий срок, и Борис, по его рассказу, резал львиную голову из украинского гранита без предварительных черновых проб, то есть сразу начистовую. Закатал рукава он 24 марта, чтобы потом еще все смонтировать на месте - и генподрядчик успел бы к началу апреля сдать городу готовую ратушу с фонтаном.

Новый фонтанирующий лев для Нарвской ратуши создавался без оглядки на скульптуру, украшавшую это же самое место до разрушений 1944 года. Копией новая работа не является - этого и не требовали, автор вдохновлялся фотографиями различных "львов" из других городов и стран.

Итоговая сводка работ такова: вырезание львиной головы заняло четыре дня, два дня - вырезание чаши с ножкой, еще два дня заняло формирование ниши для фонтана.

Вес гранитной львиной головы - порядка сорока килограммов. В это сложно поверить, но голова и чаша под ней выполнены из одного и того же украинского гранита, хоть и смотрятся по-разному. Различаются они из-за различной обработки и собственно воды, делающей поверхность камня почти черной. Фото: Ilja Smirnov

"Я в таком немножко шоке"

Автор остался в итоге скорее доволен результатом, и работа была интересной, но Борис говорит, что будь времени больше - сделано было бы лучше: "За данный срок все сделано по максимуму".

Борис поначалу боялся, что арка с невероятной 30-сантиметровой в толщину штукатуркой не простоит и дня. Однако раз ничего страшного не произошло с ней сразу, то будет стоять долго, как думает автор. "Если удержалась сразу же, то удержится и дальше, но я в таком немножко шоке, это фантастика", - оценивает Борис то, как невероятно все получилось.