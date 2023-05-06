Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

4 мая в полицию поступило сообщение о том, что на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 74-летняя женщина ударила 63-летнюю женщину.

2 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Салу в Ахтме 24-летняя женщина ударила сожителя.

Полиция начала уголовное расследование.

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