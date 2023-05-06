Северное побережьеНовостиВ Ахтме пожилая пенсионерка набросилась на женщинуЭрик Калда6 мая 2023, 09:17Facebook TwitterComments Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли4 мая в полицию поступило сообщение о том, что на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 74-летняя женщина ударила 63-летнюю женщину.2 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Салу в Ахтме 24-летняя женщина ударила сожителя.Полиция начала уголовное расследование.Facebook TwitterComments Ключевые словаполициякохтла-ярвеАхтмескомPекомендуем