Победителем шоу "Перетанцуй всех!" на ETV+ стала Наталья Шабарчина из Йыхви

Опыт участия в телевизионных проектах у победительныцы уже был. В 2019 году она пробовала свои силы в "Танцах" на ТНТ. Однако, по словам Шабарчиной, готовить номера для проекта "Перетанцуй всех!" было сложнее.

"Я выходила из каких-то рамок. Нужно было быстро что-то подготавливать, что-то выдумывать. На номер давалось ограниченное количество времени. Для съемочной команды необходимо было готовить видеоотчет. Все это, естественно, нервно воспринималось", - сказала Шабарчина и отметила, что каждый телевизионный опыт способствует развитию. "Чем больше опыта, тем лучше. На проекте старалась показать себя с разных сторон. Хотела разные атмосферы, давать разные настроения в своих перформансах", - подытожила финалистка, пишет ERR.

Наталья Шабарчина, более известная в танцевальных кругах как Мамасита, занимается танцами всю свою жизнь и неоднократно становилась чемпионкой Европы по хип-хопу. Сейчас она работает учителем физкультуры в Йыхвиской гимназии, а также является руководителем DanceBox Studio. "Мне хочется развивать свою студию и организовывать в Йыхви больше мероприятий, чтобы наш город развивался в культурном плане", - поделилась Шабарчина в специальном выпуске "Перетанцуй всех!".

"Когда меня объявили победителем, это было неожиданно. Долго не могла поверить. Это очень приятно - первая победа в первом сезоне шоу. Все-таки это первый в Эстонии танцевальный проект. "Танцы со звездами" я расчет не беру, все-таки там больше упор на медийные личности. А здесь именно соревнование танцоров", - отметила Шабарчина.

"Я очень рад за Мамаситу. Признаюсь, когда я узнал, что она будет участвовать в нашем шоу, у меня не было сомнений, что она победит. Но, после того, как я увидел на съемках уровень остальных участников, я понял, что это будет непростая борьба, и все решит "случай". Я счастлив, что звезды сошлись. Она действительно заслужила это. Ее вклад в развитие танцев Эстонии очень большой, она зрелая танцовщица мирового уровня!" - сказал ведущий шоу "Перетанцуй всех!" Александр Жемжуров.