Власти Нарвы попросили Языковой департамент оценить владение эстонским языком директоров школ

В своем письме в Языковой департамент заведующая отделом культуры Лариса Дегель сообщила, что в рамках перехода на эстонский язык обучения Министерство образования и науки разработало план действий по поддержке образовательных учреждений в Ида-Вирумаа, который в том числе предусматривает выделение дополнительного финансирования на повышение зарплат работающим на государственном языке учителям и руководителям, пишет ERR.

Однако для получения финансирования необходимо подтвердить, что учителя и руководители владеют эстонским языком на требуемом законом уровне. По словам Дегель, отдел культуры не обладает необходимой компетенцией для измерения и оценки языковых навыков.

"Для того, чтобы надлежащим образом использовать пособие, предотвратить возврат финансирования и обеспечить успешное осуществление перехода, нам необходима помощь Языкового департамента в измерении и оценке фактического уровня владения языком директоров школ и детских садов. Просим вас оценить фактический уровень владения языком руководителей муниципальных школ Нарвы и директоров детских садов. В первую очередь нам нужны данные об уровне владения языком руководителей и директоров, не имеющих предписаний. Мы также хотели бы попросить вас, если к вам обратятся директора нарвских городских школ и детских садов с аналогичной просьбой, помочь им в оценке фактического уровня владения языком их сотрудников", - написала Лариса Дегель в Языковой департамент.