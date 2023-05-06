Власти Нарвы попросили Языковой департамент оценить владение эстонским языком директоров школ

Отдел культуры Нарвской городской управы обратился к Языковому департаменту с просьбой оценить фактический уровень владения эстонским языком руководителей городских муниципальных школ и детских садов. По словам гендиректора Языкового департамента Ильмара Томуска, другие самоуправления с такой просьбой не обращались.
В своем письме в Языковой департамент заведующая отделом культуры Лариса Дегель сообщила, что в рамках перехода на эстонский язык обучения Министерство образования и науки разработало план действий по поддержке образовательных учреждений в Ида-Вирумаа, который в том числе предусматривает выделение дополнительного финансирования на повышение зарплат работающим на государственном языке учителям и руководителям, пишет ERR.
Однако для получения финансирования необходимо подтвердить, что учителя и руководители владеют эстонским языком на требуемом законом уровне. По словам Дегель, отдел культуры не обладает необходимой компетенцией для измерения и оценки языковых навыков.
"Для того, чтобы надлежащим образом использовать пособие, предотвратить возврат финансирования и обеспечить успешное осуществление перехода, нам необходима помощь Языкового департамента в измерении и оценке фактического уровня владения языком директоров школ и детских садов. Просим вас оценить фактический уровень владения языком руководителей муниципальных школ Нарвы и директоров детских садов. В первую очередь нам нужны данные об уровне владения языком руководителей и директоров, не имеющих предписаний. Мы также хотели бы попросить вас, если к вам обратятся директора нарвских городских школ и детских садов с аналогичной просьбой, помочь им в оценке фактического уровня владения языком их сотрудников", - написала Лариса Дегель в Языковой департамент.
По просьбе корреспондента rus.err.ee обращение чиновницы прокомментировал генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск, отметивший, что другие самоуправления с подобными просьбами не обращались.
"Другие местные самоуправления пока не обращались к нам с подобным вопросом. Похоже, что Нарва сейчас очень серьезно относится к переходу на эстонский язык в качестве языка обучения и к языковым навыкам своих работников образования, что, безусловно, заслуживает признания", - похвалил Томуск инициативу нарвских властей.
Он напомнил, что Языковой департамент на протяжении многих лет проверяет соответствие эстонского языка работников сферы образования установленным требованиям. "Поэтому у нас есть данные о большинстве руководителей школ и детских садов в Нарве. Мы передали их в отдел культуры Нарвской городской управы", - отметил гендиректор.
Почти все руководители образовательных учреждений Нарвы, которые сдали языковой экзамен на требуемый уровень, были оценены языковыми инспекторами как владеющие эстонским языком на уровне С1, и только одному из них было предписано улучшить свои языковые навыки, добавил Ильмар Томуск.