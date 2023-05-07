МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.05-11.05 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 5 по 11 мая.
КУЛЬТУРА
Воскресенье, 7 мая
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - детско-юношеский конкурс песни "Jõhvi laulukevad 2023" / "Йыхвиская песенная весна - 2023". Вход бесплатный.
Понедельник, 8 мая
* В Ийзакуском народном доме в 9.15 - "Tiivakandjad", музыкальный спектакль театра "Miksteatеr". Билет - 5 евро.
Вторник, 9 мая
* В Йыхвиском концертном доме в 11.00 - "Pipi Pikksukk" / "Пеппи Длинныйчулок", спектакль детско-юношеского театра "Reky" (Вильянди). Билет - 12 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Kiip!?" / "Чип!?", фантастический концерт-спектакль ида-вирумааской молодежи. На сцене - II выпуск модуля исполнительского искусства Кохтла-Ярвеской гимназии, солисты и инструменталисты школ Ида-Вирумаа, танцевальная студия "Viis Tähte". Участвуют Олав Эхала и Кауро Тафичук. Вход бесплатный.
Среда, 10 мая
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - "Võlukepike" / "Волшебная палочка", спектакль театра-студии "16. кomnata".
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Onu Vanja" / "Дядя Ваня", спектакль Раквереского театра (с синхронным переводом на русский язык). Билет - 15-19 евро. Перед спектаклем в 17.15 состоится обсуждение, в ходе которого актеры Юлле Лихтфельдт, Ханнес Кальюярв и Вельво Вяли поговорят на тему спектакля и культуры потребления в целом. Обсуждение будет вести Нарвская эстонская государственная гимназия. Обсуждение для всех участников бесплатное.
Четверг, 11 мая
* В Вокаском народном доме в 18.30 - концерт, посвященный Дню матери. Вход бесплатный.
СПОРТ
Воскресенье, 7 мая
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по художественной гимнастике.
* В Нарве в зоне отдыха Йоаорг в 10.00 - Бег героев. Информация: www.seiklushunt.ee.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Vaprus" (Пярну).
Понедельник, 8 мая
* В Кохтла-Нымме на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап недельной игры по диск-гольфу.
Среда, 10 мая
* На Кивиылиском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Elva".
Четверг, 11 мая
* В Витсику с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Воскресенье, 7 мая
* В Тойлаской волости с 10.00 до 14.00 - распродажа из дворов и гаражей. Информация на странице мероприятия в "FB".
* У Вахтраского центра творчества (ул. Эндла, 4, Кохтла-Ярве) в 11.00 - творческая толока. Приглашаем школьников, которые любят рисовать. Если возможно, возьмите с собой фартуки для защиты одежды. Информация по тел. 5349 6162.
Среда, 10 мая
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссионная группа книголюбов: полуденная дискуссия. День разнообразия - насколько мы похожие и разные.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.