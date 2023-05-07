МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.05-11.05 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Vaprus" (Пярну).

Понедельник, 8 мая

* В Кохтла-Нымме на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап недельной игры по диск-гольфу.

Среда, 10 мая

* На Кивиылиском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Elva".

Четверг, 11 мая

* В Витсику с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Воскресенье, 7 мая

* В Тойлаской волости с 10.00 до 14.00 - распродажа из дворов и гаражей. Информация на странице мероприятия в "FB".

* У Вахтраского центра творчества (ул. Эндла, 4, Кохтла-Ярве) в 11.00 - творческая толока. Приглашаем школьников, которые любят рисовать. Если возможно, возьмите с собой фартуки для защиты одежды. Информация по тел. 5349 6162.

Среда, 10 мая

* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссионная группа книголюбов: полуденная дискуссия. День разнообразия - насколько мы похожие и разные.