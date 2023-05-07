Вс, 7.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Военные учения могут помешать движению на дорогах

Эрик Калда
Facebook Twitter
Comments
Колонна военной техники.
Колонна военной техники. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Начинающиеся 7 мая международные учения Swift Response 23 откроют трехнедельную серию практических занятий Сил обороны. В связи с этим участится движение военных колонн по дорогам общего пользования, возможны временные изменения в организации дорожного движения.

Учения Swift Response пройдут в Северной и Центральной Эстонии. Активная фаза занятий Сил обороны, Кайтселийта и союзников будет идти с 8 по 14 мая.

Вдобавок на отрезке шоссе Е20 между Пюхайыги и Лообу пройдут учения по выгрузке бетонных заграждений. В результате скоростной режим на дороге будет временно снижен.

«Занятия носят плановый и учебный характер. Вовлечение в учения местных самоуправлений, Спасательного и Транспортного департаментов позволят отработать координацию действий», – начальник инженерного отдела штаба дивизии подполковник Айнар Афанасьев.

Заграждения предполагается выгружать на обочину таким образом, чтобы они не ограничивали видимость на перекрестках и не заслоняли знаки. В случае возникновения длинных очередей, часть потока будут перенаправлять в объезд по трассе 11108, где в свою очередь будет снижена максимально допустимая скорость движения.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости
Наверх