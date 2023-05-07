Хендрик Агур подал в отставку

"Я чувствую, что перед комиссией стеклянный потолок и нужны изменения в работе. Это может касатся как членов комиссии, так и ее руководства", - сказал он.

По словам Агура, в сфере молодежи и спорта остается много нерешенных проблем. «Ситуация относительно тупиковая." По его словам, проблема в непрозраяном финансировании спортивных клубов и доступности некоторых видов спорта. «Например, где лыжи, фехтование, велоспорт и т. д. Для нашей молодежи таких возможностей нет", - сказал Агур.

Он сказал, что его отставка с поста зампредседа создает возможность того, что руководство и членство комиссии изменятся. «Но я подчеркиваю, что в комиссии нет ни ссоры, ни драки. Наоборот – все люди хорошие и готовы к сотрудничеству, но развития нет и потенциала тоже не вижу. Мы «работали» и собираемся вместе уже два года, но впереди стеклянный потолок," сказал он.

По закону председатель и заместитель председателя комиссий избираются одним голосованием, а в случае отставки заместителя председателя должен быть переизбран и председатель.