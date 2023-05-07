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Силламяэ сменит советское название еще одной улицы

Эрик Калда
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Улица Румянцева может начать носить название улицы Раэ или Раекоя.
Улица Румянцева может начать носить название улицы Раэ или Раекоя. Фото: Пеэтер Лиллевяли

По предложению государства Силламяэ планирует изменить название еще одной улицы советских времен, и улица Румянцева может начать носить название улицы Раэ или Раекоя.

На заседании горсобрания, состоявшемся в конце апреля, мэр Силламяэ Тынис Калберг сообщил, что комиссия по географическим названиям предложила городу изменить название Румянцева и в качестве нового варианта названия предложила улицу Раэ или Раекоя. Окончательное решение по этому вопросу должно принять самоуправление.

На этот раз горсобрание не голосовало по этому вопросу, и он будет обсуждаться в комиссиях.

Михаил Румянцев, в честь которого названа эта улица, был советским офицером из Силламяэ, погибшим в Афганистане в 1983 году и похоронен на Синимяэском кладбище.

Уже в конце прошлого года министр госуправления Рийна Солман предложила переименовать улицу Михаила Румянцева.

Министр сослалась на экспертное заключение специалистов национального архива о том, что на войне в Афганистане погибло 36 мужчин из Эстонии, но нет ни одной улицы, названной в честь кого-либо, кроме Михаила Румянцева. Эксперты отмечают, что война Советского Союза в Афганистане не была войной Эстонской Республики, хотя там погибали эстонцы.

"В 1989 году в городе Силламяэ было принято решение переименовать улицу Андрея Жданова в улицу Румянцева, и можно согласиться с тем, что улица имени Жданова совершенно не подходит для Эстонии в качестве топонима. В то же время по вышеуказанным причинам переименование улицу в улицу Румянцева также остается непонятным", - писала Солман.

Ранее в Силламяэ улица имени Валерия Чкалова была изменена на улицу Харидусе. Чкалов был известным советским летчиком.

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