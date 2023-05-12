ПАРЛАМЕНТ ⟩ Коалиция хочет уменьшить размер пособий многодетным семьям

Хелир-Валдор Сеэдер. Фото: Elmo Riig

Хелир-Валдор СЕЭДЕР ("Isamaa"): "Настолько враждебного к детям и к семье проекта, как инициированный нынешним правительством в первый рабочий день проект изменения закона о семейных компенсациях, этот зал еще не видел. По-моему, это крайне неправильно, что вы делаете, и я напоминаю, что тот действующий закон мы приняли после долгого обсуждения. Сначала были переговоры в коалиции, которые продолжались довольно долго - это была вызывавшая споры тема. Потом мы спорили здесь, в зале Рийгикогу. Потом этот зал два раза - на основании консенсуса всех представленных в Рийгикогу партий и позднее из-за возвращения проекта президентом - принял этот проект в декабре в качестве закона и он вступил в силу для людей. И теперь вы поворачиваете его обратно".