ПАРЛАМЕНТ ⟩ Коалиция хочет уменьшить размер пособий многодетным семьям

Комиссия по социальным делам одобрила законопроект, который увеличит размер пособий по алиментам и уменьшит размер пособий многодетным семьям. Решение повысить пособия многодетным семьям было принято менее года назад.
Председатель комиссии Ынне Пиллак заверила, что многодетные семьи необходимо поддерживать и они ни в коем случае не останутся без помощи. "Но крайне важно признать факт, озвученный в весеннем экономическом прогнозе: перерасход средств на протяжении последних шести лет и три серьезных кризиса оставили в государственном кошельке дыру. Именно ради детей нам следует затянуть ремни потуже и привести государственные финансы в порядок. Так мы сможем передать им функционирующее государство. Это - наша обязанность перед детьми", - сказала она.
По словам председателя комиссии, изменить семейные пособия необходимо, чтобы оказать больше помощи детям, находящимся в более уязвимом положении. "Например, для детей с редкими заболеваниями жизненно важно любое пособие".
Кая КАЛЛАС, премьер-министр (Партия реформ): "По-моему, именно это и есть хорошая политическая культура, когда, поняв, что допущена ошибка, быстро ее исправляют, а не дают этой ошибке еще больше разрастись, создавая у людей вполне оправданные ожидания. Тогда скорректировать ее окажется сложнее. У нас в коалиционном соглашении есть договоренность и о том, что мы пересмотрим в целом всю систему семейных компенсаций и родительских компенсаций, а также проанализируем, что тут работает и что не работает.
Заместитель председателя комиссии Рийна Солман отметила, что изменение системы семейных компенсаций - крайне неприятный сюрприз. "Государство забирает деньги, уже обещанные детям и запланированные в бюджете многодетных семей, тем самым нарушая принцип правовой ясности. Я уверена, что обсуждение дойдет до Государственного суда", - сказала она.
Солман добавила, что для запланированной системы не было проведено целостного анализа. Также непонятно, куда будут направлены средства, сэкономленные в ходе реформы.
Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года будут повышены пособия по алиментам, которые государство выплачивает ребенку в случае, если родитель, обязанный выплачивать алименты, этого не делает или делает это в меньшем объеме. Сумма будет увеличена со 100 до 200 евро в месяц. Семьи, где детей воспитывает один родитель, находятся в Эстонии в более шатком финансовом положении по сравнению с другими типами семей. Около трети таких домохозяйств живет в относительной бедности.
С 1 января 2024 года пособие многодетным семьям, где воспитывается от трех до шести детей, составит 450 евро в месяц, для семей, где воспитывается от семи детей, - 650 евро в месяц.
С 1 июля 2023 года будет признано недействительным регулирование о плавном сокращении выплаты пособий многодетным семьям, согласно которому пособия должны были выплачиваться до достижения младшим ребенком возраста 19 лет. Так как регулирование действовало несколько месяцев, это изменение затронет немногих. Также будет отменено положение об индексации пособия многодетным семьям пенсионным индексом, которое должно было вступить в силу с 1 мая 2024 года.
Комиссия по социальным делам направила инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям и в Закон о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям, Закон о семье и в Закон о трудовом договоре (17 SE) пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение.
Хелир-Валдор СЕЭДЕР ("Isamaa"): "Настолько враждебного к детям и к семье проекта, как инициированный нынешним правительством в первый рабочий день проект изменения закона о семейных компенсациях, этот зал еще не видел. По-моему, это крайне неправильно, что вы делаете, и я напоминаю, что тот действующий закон мы приняли после долгого обсуждения. Сначала были переговоры в коалиции, которые продолжались довольно долго - это была вызывавшая споры тема. Потом мы спорили здесь, в зале Рийгикогу. Потом этот зал два раза - на основании консенсуса всех представленных в Рийгикогу партий и позднее из-за возвращения проекта президентом - принял этот проект в декабре в качестве закона и он вступил в силу для людей. И теперь вы поворачиваете его обратно".