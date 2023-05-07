Одинец избран председателем совета уполномоченных Социал-демократической партии

По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, Одинец - прекрасный организатор, ответственный и общительный человек, относящийся к своей работе со всей душой. Всё это поможет ему на должности руководителя совета уполномоченных, сообщила пресс-служба Социал-демократической партии.