Одинец избран председателем совета уполномоченных Социал-демократической партии

Совет уполномоченных Социал-демократической партии в воскресенье избрал себе нового председателя, им стал депутат Рийгикогу и председатель горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец.
По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, Одинец - прекрасный организатор, ответственный и общительный человек, относящийся к своей работе со всей душой. Всё это поможет ему на должности руководителя совета уполномоченных, сообщила пресс-служба Социал-демократической партии.
Эдуард Одинец возглавляет правовую комиссию Рийгикогу и является председателем городского собрания Кохтла-Ярве. С февраля 2022 года и до весны нынешнего года Одинец занимал пост генерального секретаря партии.
Заместителем председателя совета уполномоченных останется учитель Катре Киккас.
Совет уполномоченных - высший орган партии в промежутках между съездами.
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