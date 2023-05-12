ПАРЛАМЕНТ ⟩ Что будет со связанными с Ида-Вирумаа предвыборными обещаниями, которые не вошли в коалиционное соглашение

Вторая тема, связанная с очень большими вызовами, - то, что в правительственном коалиционном соглашении предусмотрена очень большая реформа зеленого поворота. Это касается также энергетики, это касается также промышленного поворота. Скажем честно: когда мы говорим о таких крупных инвестициях в промышленность, то очень многие регионы Эстонии ждут этих инвестиций, но когда речь заходит о производстве, то на своей территории его не желают.

В чем я вижу огромный потенциал ида-вируского региона, так это в том, что люди Ида-Вирумаа привыкли к промышленности, в том числе к современному производству. Это место, где правительство при поддержке этих инвестиций и этих больших фондов могло бы очень хорошо сотрудничать с людьми Ида-Вирумаа, с ида-вирускими сообществами и местными самоуправлениями, чтобы создавать там зеленую промышленность нового уровня и делать эти инвестиции в свете того, что сланцевая промышленность неизбежно будет сворачиваться.

Я призываю все политические партии Рийгикогу и членов Рийгикогу содействовать этому. Ведь сегодня в случае ида-вируских инвестиций проблема не столько в деньгах, сколько в том, насколько мы сумеем осуществить эти планировки, инвестиции и проекты в сотрудничестве в том числе с частным сектором.