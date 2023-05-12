На парламентском инфочасе бывший министр социальных дел центрист Танель Кийк спросил у одной из ведущих фигур партии "Eesti 200", министра иностранных дел нового правительства Маргуса Цахкна о том, как будут осуществлены все имевшиеся в предвыборной программе партии "Eesti 200" связанные с Ида-Вирумаа обещания, о которых в коалиционном соглашении речи не идет.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Что будет со связанными с Ида-Вирумаа предвыборными обещаниями, которые не вошли в коалиционное соглашение
Танель КИЙК, член Рийгикогу, Центристская партия:
- Мне приятно видеть, что ваша ("Eesti 200") предвыборная платформа была довольно основательной в части Ида-Вирумаа, можно сказать, что в разы основательнее, чем подписанное коалиционное соглашение. Исходя из этого, хотелось бы знать о трех конкретных предложениях, которые имелись в предвыборной платформе "Eesti 200": планируется ли их реализация, и если да, то в каких временных рамках? Я зачитаю их, чтобы быть точным в фактах.
Во-первых, вы обещали построить Силламяэский пассажирский терминал, Тойлаский порт, аэропорт Олгина и реконструировать расположенный в устье реки Нарва мол, а также поддержать создание современного пляжа на берегу в Аа.
Вторым пунктом было: создадим ида-вирумааскую программу государственного инвестиционного фонда, при его поддержке создадим благоприятные условия для развития инфраструктуры, промышленности, жилищного строительства и крупных инвестиций, используя государственное поручительство в случае инвестиций объемом более 5 миллионов евро.
Танель Кийк: "Ида-Вирумаа нуждается сегодня в значительно большем особом внимании, нежели только попавшие в коалиционное соглашение предложения".
И третий пример, выбранный из многих других: осуществим программу строительства нового арендного жилья, что посодействует приезду в регион новых людей на жительство и на работу, а также увеличению численности населения; мы считаем важным построить хотя бы по одному арендному жилому дому в каждом самоуправлении к 2027 году.
Относительно этих трех программных пунктов хотелось бы знать, в каком виде, в какие сроки и за счет каких бюджетных средств они сейчас фактически согласованы в коалиции.
Я лично считаю, что все эти предложения очень разумные и по сути Ида-Вирумаа нуждается сегодня в значительно большем особом внимании, нежели только попавшие в коалиционное соглашение предложения, как то модернизация Нарвской больницы, которую вообще-то в свое время начинал я, назначение спецпредставителя, и, наверное, там было также справедливое распределение денег фонда перехода, что тоже, можно сказать, является продолжением уже существующего процесса, а не новой деятельностью. Так что относительно их хотелось бы обратной связи.
Маргус ЦАХКНА, министр иностранных дел, "Eesti 200":
- Тема Ида-Вирумаа была у нас очень важной и на этих коалиционных переговорах. И не только по политическим причинам, мы рассматривали ее также, так сказать, в связи с темой запустения окраин.
Нашей главной заботой сегодня является то, как бы побыстрее освоить уже направленные правительством средства - деньги фонда перехода или различные другие пособия. Отсюда обсуждение перешло также на то, может ли правительство больше посодействовать тому, чтобы местные самоуправления Ида-Вирумаа принимали решения - с учетом поддержки со стороны государства и правительства - о том, как использовать предназначенные для Ида-Вирумаа почти 400 миллионов евро. Ведь все это действительно посодействует улучшению качества жизни людей в Ида-Вирумаа.
Маргус Цахкна: "Сегодня в случае ида-вируских инвестиций проблема не столько в деньгах, сколько в том, насколько мы сумеем осуществить эти планировки, инвестиции и проекты в сотрудничестве в том числе с частным сектором".
Вторая тема, связанная с очень большими вызовами, - то, что в правительственном коалиционном соглашении предусмотрена очень большая реформа зеленого поворота. Это касается также энергетики, это касается также промышленного поворота. Скажем честно: когда мы говорим о таких крупных инвестициях в промышленность, то очень многие регионы Эстонии ждут этих инвестиций, но когда речь заходит о производстве, то на своей территории его не желают.
В чем я вижу огромный потенциал ида-вируского региона, так это в том, что люди Ида-Вирумаа привыкли к промышленности, в том числе к современному производству. Это место, где правительство при поддержке этих инвестиций и этих больших фондов могло бы очень хорошо сотрудничать с людьми Ида-Вирумаа, с ида-вирускими сообществами и местными самоуправлениями, чтобы создавать там зеленую промышленность нового уровня и делать эти инвестиции в свете того, что сланцевая промышленность неизбежно будет сворачиваться.
Я призываю все политические партии Рийгикогу и членов Рийгикогу содействовать этому. Ведь сегодня в случае ида-вируских инвестиций проблема не столько в деньгах, сколько в том, насколько мы сумеем осуществить эти планировки, инвестиции и проекты в сотрудничестве в том числе с частным сектором.
Так что и в этом аспекте описанные в предвыборной программе "Eesti 200" цели в немалой степени отражены в коалиционном соглашении. И я надеюсь, что тут не будет никакой политической драки, а мы действительно все вместе сможем привести эти инвестиции в Ида-Вирумаа и улучшить качество жизни людей.