СЕМЬЯ ⟩ Лидия Карханина: "Родив третьего, поняла, что все еще не вкусила материнства"

- Когда дети ссорятся. Конфликты возникают всегда и у всех, но объясняю: надо уметь из них выходить, уступать друг другу, прощать, а не осуждать и не злиться.

Иван Карханин готов бесконечно рассказывать о том, какая классная у него мама. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Мама - друг и советчик

Идея оформить заявку на звание "Мама года" пришла Ивану Карханину, 22-летнему студенту Таллиннского университета, а члены семьи поддержали.

- Мама не просто добрая и хорошая, она - жертвенная, уверен, что таких людей сейчас немного, - характеризует сын. - Всю свою жизнь посвятила тому, чтобы вырастить нас, воспитать, всем дать хорошее образование. Внимательная, всегда знает обо всех деталях нашей жизни не только дома, но и в школе, нашего общения с друзьями и прочее. Умеет общаться с нами так, как будто она - наш сверстник. Старается разбираться во всем и в любой ситуации находит общий язык.

Иван говорит, что, возможно, именно мама сыграла главную роль в том, что он решил стать педагогом. А так как языки даются ему легко, выбрал английскую филологию - пошел по стопам бабушки.

Гавриил соглашается, что мама для всех детей - очень большой друг.

- Меня восхищает также ее умение сострадать тем, кому плохо, неважно - свои это или чужие люди, - конкретизирует он. - Она не может оставаться равнодушной, если к кому-то пришла беда. Например, когда началась война в Украине, мы посоветовались и решили, что пригласим к себе кого-то из беженцев - у нас есть одна свободная квартира, где раньше жил дедушка. Он умер, а бабушка решила подарить ее кому-то из внуков, когда потребуется отдельное жилье. Пока она пустовала, сдавать в аренду не собирались. Родители написали знакомой семье, которая жила под Киевом, и они приехали. Конечно же, мы не берем с них денег - люди и так сильно пострадали.

Лидия добавила, что с этой многодетной семьей они познакомились в 2021 году на конференции, и, однажды увидев в интернете фото разбомбленного роддома в Мариуполе, перед ее глазами как будто встало лицо Елены, ведь она ждала шестого ребенка...

- В голове словно набат: как она там, что у них? - рассказывает она. - Антон написал, и мы узнали, что когда над их домом стали летать самолеты и начали бомбить, они уехали в Хмельницкую область, долго там мыкались. Елена рассказывала, что в безысходности стояли на коленях и молились, чтобы господь показал, куда ехать. Вдруг - письмо от нас. 14 марта 2022 года семья приехала в Кохтла-Ярве. Они были в очень плохом состоянии - усталые, худые, дети испуганные, в таком шоке, что даже не говорили... Немало времени прошло, пока отошли от пережитых кошмаров. Помогаем им, как и еще одной семье, которая приехала вместе с ними и тоже нашла жилье в нашем доме.