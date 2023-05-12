СЕМЬЯ ⟩ Лидия Карханина: "Родив третьего, поняла, что все еще не вкусила материнства"

Воскресенье, 14 мая, будет особенным праздником для мамы десятерых детей Лидии Карханиной - она удостоена почетного титула "Мама года города Кохтла-Ярве - 2023". Всю семью пригласили на праздничный концерт, где в торжественной обстановке будет вручена награда. Легко ли быть мамой десятерых детей? В чем семейное счастье? Как воспитать успешных детей? О буднях, праздниках и мечтах и был наш разговор.
- Хорошая мама - какая?
- У Сергея Михалкова есть очень хорошее стихотворение "А что у вас?" и в нем строчки: "Мамы разные нужны, мамы разные важны". Абсолютно идеальных мам не бывает. Но я уверена, что хорошая мама та, которая любит своих детей. Они все разные - на кого-то нужно больше терпения, с кем-то надо больше разговаривать, с кем-то больше общаться, заниматься.
- Это и с двоими-то нелегко, а когда их десять?..
- Бывает трудно, смотря какой возраст, но по-любому нужно разговаривать. С маленькими больше надо терпения. Иногда проявить строгость - чтобы привлечь внимание. В любом случае - все объяснять. Общение всегда занимает очень много времени. Раньше я думала, если со всеми вместе обсудила насущную тему - выполнила свою задачу, но с годами обрела мудрость - с каждым ребенком надо общаться индивидуально, нельзя всех под одну гребенку. У всех характеры разные, интересы, представления...
- Сложнее с маленькими или большими?
- С маленькими проще, дети тебя принимают безусловно, не замечают недостатков, не понимают, что где-то ты тоже можешь быть неправа... Когда взрослеют, приходится в себе искать мудрости, чтобы завязать разговор таким образом, чтобы не просто доказать свою точку зрения, главное - построить беседу так, чтобы ребенок сам принял решение. С годами этот опыт приходит. Но я точно не идеальная мама, бывают и у меня ошибки тоже.
- Вы всегда хотели большую семью?
- С детства. Хотя сама выросла в маленькой семье, есть только старший брат. Своего отца знаю лишь по рассказам мамы - он погиб, когда мне было девять дней. Все мои представления о семейной жизни сформировались из рассказов мамы и брата. Однажды мама привела к родственникам и сказала: смотри, как они общаются, хочу, чтобы у тебя в семье тоже было так. Они были очень ласковы друг с другом, заботливы. Это запало в сердце.
Когда мне было 12 лет, вышел фильм "Однажды 20 лет спустя" с Натальей Гундаревой в главной роли, про многодетную семью. Посмотрев, сказала маме: хочу, чтобы у меня тоже было много детей. Она ответила, что романтика - это в кино, в жизни это очень большой труд - кормить, стирать, убирать, лечить болезни... Но я всегда любила детей, и когда забеременела вторым, сказала "слава Богу". Разница между первенцем Кириллом и Дашей - 1 год 4 месяца. А еще через 1,9 года на свет появился Семен. Самое удивительное, что, даже родив третьего, осознала, что все еще не вкусила материнства.
Только на четвертом ребенке абсолютно поняла, какое это счастье - дети, благословение Божье, радость и восторг.
Если не лежит душа, чтобы иметь много детей, человек расстраивается, может роптать. Но если любишь, то всегда найдешь благословение. Семен был таким ребенком - ни к кому не шел, невозможно его было с кем-то оставить. Будет орать до тех пор, пока ко мне не прижмется. Самые большие сложности были - когда всего трое и все маленькие. Потом уже старшие помогали.
Сколько детей Бог дал, столько и есть.
- Кто вам помогал с малышами?
- Моя мама жила в России и не могла часто у нас бывать. Родители Антона - в Силламяэ, но работали, его мама могла приезжать максимум раз в неделю. Так что мы с мужем Антоном вдвоем справлялись. Но у меня есть вера, и много раз в жизни убеждалась: если искренне, со всей душой попросить - Бог всегда подскажет выход. Без него я слабый человек, наверное, не смогла бы иметь столько детей. Даже мелочи могут сильно разрушать - что-то случилось с ребенком, другой что-то натворил... Всегда есть повод рассердиться или расстроиться, но я постоянно ощущала, как Бог наполняет меня любовью к детям - все ситуации разрешаются благополучно, даже самые плохие.
Мама года ищет мудрости у Бога
Лидия Карханина является также пастором Эстонской Полноевангельской церкви, учит детей и молодежь в воскресной школе.
- Почему именно эта церковь? В евангельских церквях много говорится через слово. Когда много лет назад умирала мама Антона, я молилась и пообещала, что если чудо произойдет, каждый день буду его благодарить. Мама выздоровела, а в моей жизни теперь есть молитва и чтение слова - каждый день. Не устаю говорить ему о своей любви. В моей жизни присутствовали простые и неправильные взаимоотношения, от чего я хочу и стараюсь уберечь не только своих, но и других детей. Поэтому стала пастором. Для меня самой тоже важно слушать проповеди. Без Бога я слабый человек. Конечно, я не совершенна, могу делать что-то неправильно, но благодаря моей вере знаю, где искать мудрости.
Хлопот в большой семье много, стирки, особенно когда мальчишки пошли заниматься футболом. Можно начать жаловаться, что без конца стирать приходится, а можно благодарить Бога, что дети здоровы, активны, не сидят в телефонах, занимаются спортом. Как ты сам относишься к тому, что вокруг тебя происходит, такое и настроение.
- Как ваша мама относилась к тому, что семья росла?
- Она учитель английского языка, необыкновенно хороший человек, будучи далеко, переживала за меня. Но это мой выбор. И именно мама помогла мне прийти к Богу. Впрочем, людей, которые в 90-е годы не обращались к нему, наверное, мало.
- Пятеро мальчиков и столько же девочек. Можете сказать из своего опыта - с кем легче?
- В разные моменты по-разному, в каких-то легче с девочками, но, наверное, в большинстве все-таки легче с мальчиками.
- Часто дети приходят за советом?
- По-разному, но все-таки часто.
- Домашние обязанности делятся между всеми?
- Стараемся, у каждого есть что-то, что лучше получается или больше нравится. Живем в двух квартирах - в одной девочки, в другой мальчики. Иногда возникают сложности. Если, например, у дежурного нагрузка в школе большая или надо на тренировку, тогда нужно найти, кто тебя поддержит или заменит. Дети прекрасно с этим справляются.
Теперь они уже такие самостоятельные, что в прошлом году старшие сделали нам с папой подарок - отправили отдохнуть на неделю в Турцию, а сами всю неделю за младшими присматривали.
- Кто обычно готовит еду и как велики ваши кастрюли?
- Обычно я, но дети часто помогают тоже. Люба, когда приезжает, иногда что-то затевает - она любит готовить.
Все дети обожают красные супы - борщ или солянку варим в 11-литровой кастрюле. Суп с фрикадельками или другие - обычно 8- литровой хватает. Килограмм макарон - на раз поесть. Часто пироги печем - дети сами тоже могут. Посуда всякая есть, в зависимости сколько едоков собирается.
- Все вместе за столом бываете?
- Стараемся встречаться за ужином, иногда и за обедом получается.
- Как вам удается выживать в материальном плане?
- Сейчас легче, многие ведь уже работают сами и нас поддерживают. Будучи школьниками, старшие летом собирали клубнику, потом вместе в Таллинн поехали - покупать новую одежду. Нас с папой пригласили в кафе, угощали. Очень трогательная забота.
Голодными дети никогда не оставались, всегда закупаем много основных продуктов - мука, масло, крупы, забиваем морозильники. Если деньги заканчиваются, печем блины, лепим вареники с картошкой - бюджетно и вкусно, дети очень любят.
- У вас есть сад или огород?
- Нет. У мамы Антона есть, по возможности ей помогаем. Урожая ягод и овощей на всех хватает.
- Как вырастить успешных детей?
- Самое важное - всегда обращать на них внимание, замечать интересы и стремления, поддерживать. Каждый - индивидуальность, и задача родителей разглядеть их склонности и помочь реализовать мечты. Что мы и стараемся делать.
- Кем особенно гордитесь?
- Не могу выделить, все радуют. Первенцу Кириллу скоро тридцать, он закончил Морскую академию, штурман на судах "Таллинка". Даша закончила музыкальную академию по классу "музыкальная педагогика", преподает в Таммикуской основной школе и вокал в Ахтмеской школе искусств. Создала хор из любителей пения, который достиг такого уровня, что прошел отбор для участия в Певческом молодежном празднике. В октябре прошлого года ее выбрали учителем года.
Семен закончил Академию внутренних дел и служит на границе в Нарве. Софья стала медсестрой, четыре года работала операционной сестрой в хирургическом отделении, а недавно перешла на скорую помощь, чтобы иметь гибкий график, потому что решила продолжить образование в магистратуре.
Иван - английский филолог, заканчивает бакалавриат, параллельно изучает французский язык, планирует стать преподавателем в школе. Люба учится в Нарвском колледже на социального работника с молодежью.
Остальные школьники - Маша учится в Силламяэской гимназии, Степа заканчивает девятый класс, сейчас выбирает гимназию для продолжения. Гавриил заканчивает седьмой, а Серафима - третий класс. Все хорошо учатся, закончили или продолжают учиться в музыкальной школе, мальчики занимаются спортом.
- Дети сами выбирают занятия по интересам?
- Вся наша семья - музыкальная. Дедушка, папа Антона, играл в оркестре на саксофоне и преподавал в силламяэской школе. Бабушка до сих пор там работает. У меня и Антона тоже есть музыкальное образование. Каждый из детей выбирает свой инструмент - фортепиано, скрипка, саксофон, труба...
- Можно собрать ансамбль.
- Мы часто играем в церкви, всегда готовим какие-то выступления к семейным праздникам, иногда приглашают в школу или Дом культуры.
- Отдыхаете тоже вместе?
- У нас свой микроавтобус, ездим к бабушке на дачу, иногда снимаем домик в Нарва-Йыэсуу. Недавно почти всей семьей ездили в Швецию - старший сын Кирилл подарил поездку. По приглашению друзей ездили в Берлин, бывали у родственников в России.
Совместные путешествия сближают, стараемся использовать разные возможности для этого. А иногда просто собираемся семьей дома посмотреть кино, например.
- Большая семья требует внимания. Но вы еще успеваете работать в Кесклиннаской школе?
- Помощником учителя стала недавно, пока дети подрастали, конечно, не было возможности работать. По образованию я инженер-гидротехник, хотя по специальности не работала ни дня. Детей всегда любила, и они меня тоже, хотела стать учителем математики в школе, но услышала от мамы: "Только через мой труп". Поэтому после школы пошла по стопам отца - училась в Одесском институте инженеров морского флота, где мы и встретились с Антоном. В 1992 году приехали в Эстонию, потому что здесь жили его родители.
Все равно я окружила себя детьми - сначала своими. В год, когда умирает мама, становлюсь учителем воскресной школы в церкви. Сейчас веду занятия для детей, подростков и молодежи. В Кесклиннаской школе помогаю учителям с детьми, которые находятся на индивидуальном обучении. Они очень хорошие - просто им требуется больше внимания, чем другим. И терпения дольше объяснять материал. У меня это получается.
- Взрослые дети живут отдельно?
- У старших есть свои квартиры, но все рядом. Даже Кирилл, который бороздит морские просторы, искал для себя квартиру поближе - в соседнем подъезде купил. Даша недавно вышла замуж, но живет тоже недалеко - через дом. Семен - чуть дальше, в Ахтме, но тоже видимся часто.
- Взрослые дети хотят быть поближе и вместе, это говорит о том, что вы очень дружны?
- Да. Искренне радуюсь, что мои дети не горят желанием далеко уехать, тем более в другую страну. Нам всем уютно дома, мы искренне любим наш город. Общение внутри семьи - самое важное условие сплоченности. Атмосферу сами создаем, в том числе собираясь за большим столом.
- У каждого из детей, наверное, есть свои друзья. Ваши двери открыты для них?
- Всегда. Приходят, иногда даже ночуют. На дни рождения много гостей собирается. Только Рождество и Новый год - сугубо семейный праздник, чужих не приглашаем.
- Мы много говорили о любви к детям. Но ведь сколько угодно примеров, что любовью можно и испортить, вырастить эгоистов. Младшая, наверное, больше всех избалована вниманием?
- Внимания от братьев и сестер Серафиме точно достается больше. Всякий раз, когда ты даришь детям любовь, может присутствовать страх, что ты их избалуешь, но в Библии написано, что совершенная любовь изгоняет страх. Самое правильное воспитание - показывать пример. Если ты сам неэгоистичен, то и дети будут такие. Можно 150 раз сказать, но это бесполезно, если сам не поступаешь так, как говоришь. Еще я всегда объясняю и своим детям, и ученикам в воскресной школе, что эгоисты всегда несчастные люди.
- Что вас как маму может больше всего огорчить?
- Когда дети ссорятся. Конфликты возникают всегда и у всех, но объясняю: надо уметь из них выходить, уступать друг другу, прощать, а не осуждать и не злиться.
Мама - друг и советчик
Идея оформить заявку на звание "Мама года" пришла Ивану Карханину, 22-летнему студенту Таллиннского университета, а члены семьи поддержали.
- Мама не просто добрая и хорошая, она - жертвенная, уверен, что таких людей сейчас немного, - характеризует сын. - Всю свою жизнь посвятила тому, чтобы вырастить нас, воспитать, всем дать хорошее образование. Внимательная, всегда знает обо всех деталях нашей жизни не только дома, но и в школе, нашего общения с друзьями и прочее. Умеет общаться с нами так, как будто она - наш сверстник. Старается разбираться во всем и в любой ситуации находит общий язык.
Иван говорит, что, возможно, именно мама сыграла главную роль в том, что он решил стать педагогом. А так как языки даются ему легко, выбрал английскую филологию - пошел по стопам бабушки.
Гавриил соглашается, что мама для всех детей - очень большой друг.
- Меня восхищает также ее умение сострадать тем, кому плохо, неважно - свои это или чужие люди, - конкретизирует он. - Она не может оставаться равнодушной, если к кому-то пришла беда. Например, когда началась война в Украине, мы посоветовались и решили, что пригласим к себе кого-то из беженцев - у нас есть одна свободная квартира, где раньше жил дедушка. Он умер, а бабушка решила подарить ее кому-то из внуков, когда потребуется отдельное жилье. Пока она пустовала, сдавать в аренду не собирались. Родители написали знакомой семье, которая жила под Киевом, и они приехали. Конечно же, мы не берем с них денег - люди и так сильно пострадали.
Лидия добавила, что с этой многодетной семьей они познакомились в 2021 году на конференции, и, однажды увидев в интернете фото разбомбленного роддома в Мариуполе, перед ее глазами как будто встало лицо Елены, ведь она ждала шестого ребенка...
- В голове словно набат: как она там, что у них? - рассказывает она. - Антон написал, и мы узнали, что когда над их домом стали летать самолеты и начали бомбить, они уехали в Хмельницкую область, долго там мыкались. Елена рассказывала, что в безысходности стояли на коленях и молились, чтобы господь показал, куда ехать. Вдруг - письмо от нас. 14 марта 2022 года семья приехала в Кохтла-Ярве. Они были в очень плохом состоянии - усталые, худые, дети испуганные, в таком шоке, что даже не говорили... Немало времени прошло, пока отошли от пережитых кошмаров. Помогаем им, как и еще одной семье, которая приехала вместе с ними и тоже нашла жилье в нашем доме.