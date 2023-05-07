В рамках Дня полезных дел в Ида-Вирумаа участвовало 3336 человек

Больше всего толок состоялось в Харьюмаа и Таллинне, где в 306 толоках участвовало 11 062 человека. По количеству участников больше всего участников толок было на Сааремаа, где в 116 толоках трудилось 2116 человек. В Пярнумаа в 101 толоке участвовал 2741 человек, в Тартумаа в 92 толоках трудился 2181 человек, в Ида-Вирумаа в 88 толоках участвовало 3336 человек , в Ляэне-Вирумаа в 86 толках участвовало 2006 человек, в Рапламаа в 78 толоках участвовал 1671 человек, в Ляэнемаа в 62 толоках участвовало 1003 человека, в Ярвамаа в 61 толоке участвовало 1758 человек, в Вырумаа в 57 толоках участвовало 1657 человек, в Вильяндимаа в 53 толоках участвовало 1158 человек, в Йыгевамаа в 51 толоке участвовало 1112 человек, в Валгамаа в 27 толоках участвовало 608 человек, в Пылвамаа в 23 толоках участвовало 556 человек, на Хийумаа в 18 толоках участвовало 246 человек.