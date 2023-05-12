Ильмар Рааг: среди российских офицеров тоже было много таких, кто считал, что эта война совершенно бессмысленна

- Это верно, однако военные игры в конечном итоге являются математикой, в случае которой крики отдельных разжигателей войны или каких-то военных партий ничего не значат, если у тебя реально недостаточно ресурсов, чтобы вести войну. В настоящее время положение таково, что даже если бы Россия очень захотела воевать, то она прекрасно понимает, что у нее просто нет сейчас на это ресурсов.

Я подчеркну, что мы говорим о нынешней ситуации, и мы знаем, что существует также такой вариант, когда нынешняя война в Украине закончится не падением кремлевского режима, а положением, когда рядом с нами будет ищущий реванша раненый зверь, который в перспективе нескольких десятилетий в любом случае планирует вновь построить свою армию.

- Однако Россия никогда не поступала логично, и еще в начале февраля 2022 года, и даже в середине февраля, усмехались в ответ на те прогнозы, что Россия нападет на Украину. Имеется ли в мире вообще хоть одна разведывательная организация или хоть один аналитик, которые на самом деле сумели бы проанализировать действия России, а также их подоплеку и результаты?