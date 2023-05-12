ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Социальные услуги и пособия местного самоуправления

Оказание социальных услуг, предоставление социальных пособий и иной помощи организует местное самоуправление по месту жительства лица, внесенного в регистр народонаселения.
Экстренную социальную помощь, которая обеспечивает человека как минимум питанием, одеждой, временным жильем и т.д., оказывает местное самоуправление, на административной территории которого находится человек в момент возникновения потребности в помощи.
Каждое местное самоуправление устанавливает порядок оказания помощи, который должен включать как минимум следующее: описание социальных услуг и социальных пособий, которые организует или предоставляет местное самоуправление; описание процесса подачи заявки и принятия решения о предоставлении социальных услуг и пособий.
Местное самоуправление может иметь различную организацию социальных услуг и пособий, но оказываемая помощь должна своевременно и гибко отвечать изменяющимся потребностям людей, улучшать качество жизни и обеспечивать равные возможности для участия в жизни общества.
Местное самоуправление должно отдавать приоритет мерам помощи, направленным на поиск возможностей и повышение способности людей организовывать свою жизнь как можно более самостоятельно. Местное самоуправление также должно предложить нуждающемуся в помощи ребенку необходимые ему меры и поддерживать отношения и социальную самостоятельность ребенка и воспитывающего его лица.
На основании Закона о социальном обеспечении местное самоуправление обязано предоставлять 13 социальных услуг, в дополнение к которым могут быть организованы и другие социальные услуги.
Если человеку нужна помощь, чтобы самостоятельно справляться с собой или своей семьей, он должен обратиться к специалисту по социальной работе местного самоуправления или городской управы по месту жительства, который выяснит, какая помощь ему нужна, чтобы справиться с трудностями. Затем местное самоуправление принимает решение о предоставлении или непредоставлении помощи.
При принятии решения местное самоуправление должно соблюдать сроки, предусмотренные законом. Определение потребности в помощи основывается на целостном подходе к потребности человека или семьи в помощи, то есть оценивается, в каком виде и в каком объеме человек нуждается в помощи для обеспечения нормальной способности самостоятельно справляться в повседневной жизни.
Местное самоуправление имеет право взимать плату за оказание социальных услуг, сроки и размер которой определяются самоуправлением. Размер платы зависит от объема социальной услуги, стоимости услуги и материального положения лица, получающего услугу, но размер платы не должен быть препятствием для получения услуги. Если у самого человека нет достаточных финансовых средств, ему, как правило, должны помогать члены семьи, имеющие обязательство по содержанию. Если члены семьи не в состоянии помочь близкому человеку в оплате социальной услуги, местное самоуправление в любом случае должно гарантировать человеку услугу и частично (даже временно) взять на себя оплату услуги.
Человека нельзя оставлять без помощи. Местное самоуправление имеет право впоследствии взыскать уплаченную сумму с членов семьи, имеющих обязательства по содержанию, если выяснится, что у них были достаточные возможности помочь близкому человеку оплатить услугу.
Если человек не получает необходимой ему помощи или предложенная помощь некачественная, у него есть 30 дней на подачу жалобы местному самоуправлению. Департамент социального страхования осуществляет административный надзор за законностью административных актов, изданных самоуправлением на основании Закона о социальном обеспечении, и за качеством социальных услуг и другой помощи, а также за использованием целевых средств, выделенных государством на социальные нужды. Человек также может подать жалобу в административный суд.
Социальные услуги, организуемые местным самоуправлением
- УСЛУГИ НА ДОМУ
- ОБЩАЯ УСЛУГА ПО УХОДУ, ОКАЗЫВАЕМАЯ ВНЕ ДОМА
- УСЛУГА ОПОРНОГО ЛИЦА
- УХОД ЗА СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦОМ
- УСЛУГА ЛИЧНОГО ПОМОЩНИКА
- УСЛУГА ПРИЮТА
- УСЛУГА ПРИБЕЖИЩА
- УСЛУГА СОЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
- УСЛУГА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ
- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ
- УСЛУГА ПРИСМОТРА ЗА ДЕТЬМИ
- УСЛУГА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
- УСЛУГА ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Дополнительную информацию об услугах на русском языке читайте в интернете на сайте Министерства социальных дел www.sm.ee и на домашних страницах самоуправлений.