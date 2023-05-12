ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Социальные услуги и пособия местного самоуправления

При принятии решения местное самоуправление должно соблюдать сроки, предусмотренные законом. Определение потребности в помощи основывается на целостном подходе к потребности человека или семьи в помощи, то есть оценивается, в каком виде и в каком объеме человек нуждается в помощи для обеспечения нормальной способности самостоятельно справляться в повседневной жизни.

Местное самоуправление имеет право взимать плату за оказание социальных услуг, сроки и размер которой определяются самоуправлением. Размер платы зависит от объема социальной услуги, стоимости услуги и материального положения лица, получающего услугу, но размер платы не должен быть препятствием для получения услуги. Если у самого человека нет достаточных финансовых средств, ему, как правило, должны помогать члены семьи, имеющие обязательство по содержанию. Если члены семьи не в состоянии помочь близкому человеку в оплате социальной услуги, местное самоуправление в любом случае должно гарантировать человеку услугу и частично (даже временно) взять на себя оплату услуги.

Человека нельзя оставлять без помощи. Местное самоуправление имеет право впоследствии взыскать уплаченную сумму с членов семьи, имеющих обязательства по содержанию, если выяснится, что у них были достаточные возможности помочь близкому человеку оплатить услугу.

Если человек не получает необходимой ему помощи или предложенная помощь некачественная, у него есть 30 дней на подачу жалобы местному самоуправлению. Департамент социального страхования осуществляет административный надзор за законностью административных актов, изданных самоуправлением на основании Закона о социальном обеспечении, и за качеством социальных услуг и другой помощи, а также за использованием целевых средств, выделенных государством на социальные нужды. Человек также может подать жалобу в административный суд.