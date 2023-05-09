Анвар Самост: Почему они это делают?

Автомобильный налог, запланированный новым правительством Партии реформ, "Eesti 200" и Социал-демократической партии, совершенно ожидаемо вызвал волну большего раздражения в обществе. Каждая крупица информации, добавляющая неясному плану новую точку зрения, находит активный отклик и анализируется, но на самом деле никто по-прежнему не знает ничего более точного, кроме размера денежной суммы, которую желают ежегодно собирать за счет автомобильного налога, - 120 миллионов евро.
В коалиционном соглашении правительства сказано еще меньше: "Мы введем налог на автомобили с 1 июля 2024 года". С точки зрения ценностей и политических целей коалиции есть, правда, одна часть предложения, которая указывает на желание сократить использование автомобилей, но это в контексте планируемого Департамента землепользования и пространственного планирования.
Таким образом, совершенно неясно, будет ли налог на автомобиль как-то отличаться в зависимости от выбросов CO2, мощности, цены, возраста или цели использования транспортных средств, будет ли государство взимать его при первичной постановке на учет автомобиля или каждый раз при смене владельца, ежегодно на основании данных регистра, независимо от того, участвует ли автомобиль вообще в дорожном движении, или налог придется платить только на основании фактического использования.
Когда национальное телерадиовещание получило составленный в свете коалиционного соглашения меморандум Департамента транспорта, в котором департамент предлагает ввести налог на первичную регистрацию транспортных средств в размере 1800-2000 евро, а средняя ставка налога на транспортные средства может составить 100-120 евро в год, люди так активно читали написанные об этом обзоры в течение нескольких дней, что интерес достиг того же уровня, что и новости, объяснявшие подробности ограничений времен "короны". Но это была всего лишь точка зрения чиновников, ни один аспект которой может и не попасть в настоящий закон.
На самом деле налога на автомобили может вообще не быть, потому что это явно не популярная инициатива. Кроме того, как уже упоминалось, у нового правительства здесь, похоже, нет другой цели, кроме как на прогнозируемой основе просто собрать 120 миллионов евро. Неопределенности добавляют противоречивые сигналы внутри коалиции, где одна сторона говорит о спасении от налогового удара малообеспеченных людей, проживающих в редконаселенных районах, а другая хочет освободить от налога электромобили стоимостью более 60000 евро.
Однако утверждение о том, что налог на автомобиль следует ввести в Эстонии только потому, что он действует во многих других странах Европы, относится к области чистой демагогии.
В действительности этот аргумент демонстрирует масштабы изменений, которые претерпела Партия реформ за последние десятилетия. Нет больше и следа политической партии, которая еще в первой половине 2000-х смело стремилась к отличающейся от стран Старой Европы экономической и налоговой политике.
Хотя автомобильный налог касается многих, по сути дела гораздо важнее вопросы, вызываемые другими налоговыми изменениями, запланированными новым правительством.
"Утверждение о том, что налог на автомобиль следует ввести в Эстонии только потому, что он действует во многих других странах Европы, относится к области чистой демагогии".
Анвар Самост, журналист
Когда Министерство финансов опубликовало анализ доходов и расходов первого пакета налоговых изменений, в спешке подготовленный коалицией, многие политики были удивлены, обнаружив, что боль, вызванная сообщением о повышении налогов, почти напрасна. Установление в основном ориентированного на более богатых освобождения от подоходного налога, повышение подоходного налога, налога с оборота и акцизов не приведут к значительному сбалансированию государственного бюджета Эстонии. Изменения ставки подоходного налога оставят в государственном бюджете постоянную дыру, которая будет компенсироваться за счет повышения других налогов.
Проще говоря, суммарное влияние изменений подоходного налога на состояние бюджетной позиции государственного сектора до истечения срока полномочий новоизбранного Рийгикогу в 2027 году является отрицательным более чем на 100 миллионов евро в год.
Почему они это делают? В последние недели мне как журналисту часто задавали этот вопрос разные люди.
Сложно сказать. Судя по всему, для Партии реформ их самое главное и самое дорогое предвыборное обещание о повышении ставки не облагаемого налогом дохода до 700 евро настолько важно, что перевешивает равновесие бюджета, к которому на словах постоянно стремятся. Но также верно и то, что, хотя перед выборами Партия реформ не обещала повышения налогов, теперь на четыре года в их руках 37 мест в 101-местном Рийгикогу, и до новых выборов осталось четыре года.
Об уверенности в своих силах, проистекающей из 37 мандатов, свидетельствует также объединение изменений подоходного налога и повышения налога с оборота в блок законопроектов и намерение в срочном порядке принять в Рийгикогу соответствующий закон с помощью голосования о доверии правительству. Анализы влияния и обсуждения можно будет потом организовать для будоражащего всех автомобильного налога.