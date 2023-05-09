Анвар Самост: Почему они это делают?

В коалиционном соглашении правительства сказано еще меньше: "Мы введем налог на автомобили с 1 июля 2024 года". С точки зрения ценностей и политических целей коалиции есть, правда, одна часть предложения, которая указывает на желание сократить использование автомобилей, но это в контексте планируемого Департамента землепользования и пространственного планирования.

Таким образом, совершенно неясно, будет ли налог на автомобиль как-то отличаться в зависимости от выбросов CO2, мощности, цены, возраста или цели использования транспортных средств, будет ли государство взимать его при первичной постановке на учет автомобиля или каждый раз при смене владельца, ежегодно на основании данных регистра, независимо от того, участвует ли автомобиль вообще в дорожном движении, или налог придется платить только на основании фактического использования.

Когда национальное телерадиовещание получило составленный в свете коалиционного соглашения меморандум Департамента транспорта, в котором департамент предлагает ввести налог на первичную регистрацию транспортных средств в размере 1800-2000 евро, а средняя ставка налога на транспортные средства может составить 100-120 евро в год, люди так активно читали написанные об этом обзоры в течение нескольких дней, что интерес достиг того же уровня, что и новости, объяснявшие подробности ограничений времен "короны". Но это была всего лишь точка зрения чиновников, ни один аспект которой может и не попасть в настоящий закон.