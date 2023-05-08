В Ахтме сформировался современный медицинский городок

Построенный в 2013 году лечебный корпус площадью 12000 квадратных метров стал в Ида-Вирумаа первым новым больничным зданием, возведенным после восстановления независимости. В нем расположились хирургическая клиника, отделение интенсивной терапии, родильное отделение, отделение экстренной медицины и другие подразделения.

В 2021 году рядом с ним появился еще один корпус активного лечения, где находятся палаты стационарного лечения клиники внутренних болезней, аптечная служба, служба патологии, кухня и различные подсобные помещения. В здании площадью 8700 квадратных метров располагаются палаты со специализацией по большинству внутренних заболеваний в общем на 75 койко-мест.

Оба корпуса, как и другие находящиеся в медицинском городке здания, соединены между собой галереями.

По соседству с этими корпусами построено также новое здание центра здоровья, где находятся помещения семейных врачей и кабинеты врачей-специалистов.

В Ярвеской части города перестроено в новый по форме и содержанию дом здоровья возведенное в советское время пятиэтажное здание поликлиники.

В Ахтме сейчас подходит к завершению перестройка здания бывшей клиники внутренних болезней. В нем разместятся отделение дневной хирургии, глазное отделение, женская консультация, отделения функциональной диагностики, восстановительного лечения, эндоскопии, радиологии и гемодиализа, детское отделение и учебные помещения. Там будут также вести амбулаторный прием специалисты по инфекционным заболеваниям и врачи-специалисты.