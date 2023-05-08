В Ахтме сформировался современный медицинский городок

В Ахтмеской части города Кохтла-Ярве за последние десять лет образовался современный медицинский городок. Евросоюз поддержал обновление Ида-Вируской центральной больницы более чем 35 миллионами евро.
Построенный в 2013 году лечебный корпус площадью 12000 квадратных метров стал в Ида-Вирумаа первым новым больничным зданием, возведенным после восстановления независимости. В нем расположились хирургическая клиника, отделение интенсивной терапии, родильное отделение, отделение экстренной медицины и другие подразделения.
В 2021 году рядом с ним появился еще один корпус активного лечения, где находятся палаты стационарного лечения клиники внутренних болезней, аптечная служба, служба патологии, кухня и различные подсобные помещения. В здании площадью 8700 квадратных метров располагаются палаты со специализацией по большинству внутренних заболеваний в общем на 75 койко-мест.
Оба корпуса, как и другие находящиеся в медицинском городке здания, соединены между собой галереями.
По соседству с этими корпусами построено также новое здание центра здоровья, где находятся помещения семейных врачей и кабинеты врачей-специалистов.
В Ярвеской части города перестроено в новый по форме и содержанию дом здоровья возведенное в советское время пятиэтажное здание поликлиники.
В Ахтме сейчас подходит к завершению перестройка здания бывшей клиники внутренних болезней. В нем разместятся отделение дневной хирургии, глазное отделение, женская консультация, отделения функциональной диагностики, восстановительного лечения, эндоскопии, радиологии и гемодиализа, детское отделение и учебные помещения. Там будут также вести амбулаторный прием специалисты по инфекционным заболеваниям и врачи-специалисты.
До 2021 года руководивший Ида-Вируской центральной больницей Тармо Баклер, под управлением которого произошла львиная доля обновлений больницы, отметил, что после появления корпуса активного лечения условия во всех подразделениях больницы отвечают стандартам 21-го века. "Мы рады, что благодаря развитию инфраструктуры к работе у нас приступили врачи нового поколения", - сказал он.
Бывший министр госуправления Яак Ааб подчеркивал, что новые здания Ида-Вируской больницы построены большой частью при поддержке Евросоюза и государства, но если на месте не будет приличных планов развития, то и государственная помощь будет осложнена. "Ида-Вируская центральная больница продолжает развиваться. Надеюсь, что когда-нибудь мы также дойдем и до строительства нового здания Нарвской больницы", - сказал он пару лет назад.
По словам министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона, идет подготовка строительства при поддержке Евросоюза нового лечебного корпуса Нарвской больницы.
Евросоюз поддержал обновление
Ида-Вируской центральной больницы
35 миллионами евро
* Проект "Пристройка Ида-Вируской центральной больницы", сумма пособия - 11,4 миллиона евро (корпус активного лечения был построен в 2013 году)
* Проект "Модернизация инфраструктуры Ида-Вируской центральной больницы", сумма пособия - 23,9 миллиона евро (в 2019-2023 годах модернизируют 11 лечебных подразделений)