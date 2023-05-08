В Ида-Вирумаа улучшились условия жизни сотен людей с психическими заболеваниями

Все вышеописанные дома и еще многие другие появились в ходе реформы спецпопечения. За десять лет двери закрыли семнадцать больших учреждений спецпопечения общежитского типа, расположенные вдали от общин. Вместо них АО "Hoolekandeteenused" строило квартирные дома и семейные деревни, а также покупало квартиры.

В современных жилищных условиях проживают также 186 идавирусцев с особыми психическими потребностями. По словам Карла Мянда, в Ида-Вирумаа существует такое жилье трех типов, чтобы каждый человек смог выбрать подходящую именно ему опору.

- Мы купили квартиры в Йыхви, Силламяэ и Ахтме. В 14 квартирах проживают 40 человек с особыми потребностями, которые нуждаются во внимании работника только в дневное время. Круглосуточную опору предлагают квартирные дома в Ахтме, Силламяэ и Нарве, где проживают в общем 86 человек.

Из 60 жильцов синимяэских семейных домов некоторые имеют также особые физические потребности, поэтому они больше всего нуждаются в поддержке и уходе.

Вдобавок к строительству новых домов предприятие взялось за реконструкцию "Sillamäe Kodu", где проживают 70 человек с особыми психическими потребностями.

"Нас считают своими"

Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Как люди с особыми психическими потребностями вливаются в местные общины?

Вируский региональный руководитель АО "Hoolekandeteenused" Моника Феофанова:

- В ида-вирумааских домах АО "Hoolekandeteenused" в Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве проживает 110 клиентов. За шесть лет, что они здесь проживают, мы получали от общин только позитивные отклики. Наши люди участвуют в открытом рынке труда, работают дворниками в квартирных товариществах, и их ценят как работников. У нас чуть ли не очередь из квартирных товариществ, которые ждут наших жильцов к себе на работу.

Также мы традиционно ездим и помогаем приводить в порядок кроссовые трассы. Это, конечно, добровольная работа, но нас там ждут, и наши жильцы тоже ждут, когда снова можно будет поработать на трассах.

Хорошее сотрудничество с куремяэским монастырем сложилось благодаря одному связанному с ним клиенту. На сегодня туда с удовольствием ездят трудиться несколько жильцов.

В Силламяэ мы традиционно участвуем в толоках "Сделаем!" - на нас рассчитывают и горуправление выделяет нам территорию, за уборку которой мы отвечаем.

Жильцы наших домов ходят вместе с горожанами в библиотечные клубы. Замечательно, что никто больше не боится нас, когда мы оказываемся в том же бассейне, спортзале или, например, на тренировке по аэробике - нас считают своими.

Отношения проживающих в квартирах клиентов с соседями очень хорошие. Нам хотят помочь, угощают кренделями или пирожками. Мы активны на собраниях квартирных товариществ, в которых наряду с региональным руководителем и руководителями команд участвуют также жильцы, и все могут сказать свое слово о домовых делах.