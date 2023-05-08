В Ида-Вирумаа улучшились условия жизни сотен людей с психическими заболеваниями

Для людей с особыми психическими потребностями в Ида-Вирумаа AО "Hoolekandeteenused" создало за десять лет новые условия проживания, что обошлось примерно в десять миллионов евро.
Десять лет назад новоселье отмечала Синимяэская попечительская деревня, в шести семейных домах которой получили жилье 60 человек с особыми психическими потребностями, тут появились также 24 новых рабочих места.
Руководитель строившего семейные дома АО "Remet" Айвар Лехтметс сказал тогда, что в Синимяэ было пролито много крови и несколько снарядов нашли также, когда копали фундамент, однако надо только приветствовать то, что поле боя превратилось в очень гуманное место. "Результат выглядит хорошо и значительно отличается от строительных стандартов прежней власти, прекрасно слившись с окружающей средой", - отметил он.
За последнее время в Ида-Вирумаа был построен пятиквартирный дом на улице Сепа в Нарве, куда в январе этого года вселились 30 человек. Распорядок жизни в доме на улице Сепа насколько возможно приближен к принятому в обычных домах, пояснила руководитель команды АО "Hoolekandeteenused" Татьяна Пацановская.
- В каждой квартире проживает шесть человек. Мне очень нравится, что в квартирах есть просторная кухня-гостиная, где достаточно места для совместной деятельности, и в то же время у каждого жильца имеется своя спальня, где можно побыть одному. У нас нет ни одного повара или уборщицы, все делаем сами, как в обычном доме.
Условия как домашние
Трехэтажный квартирный дом возвели в спокойном жилом районе, расположенном неподалеку от центра города. "Жильцы могут посещать общественные места, гулять, общаться с другими", - описала Пацановская.
На создание дома на улице Сепа в Нарве ушло в общем три с половиной года. "Причем самым простым этапом было строительство, которое заняло вместе с проектированием всего 11 месяцев. Остальное время и силы ушли на подготовку, в том числе на разъяснительную работу, что все люди достойны нормального жилья и жизни, а их невозможно обеспечить на самой окраине города за карьером", - констатировал директор АО "Hoolekandeteenused" по недвижимости Карл Мянд.
Мянд сослался на проведенный зимой 2020 года опрос, который тогдашняя городская власть провела, чтобы выяснить, согласны ли горожане на создание дома для людей с особыми психическими потребностями в черте города. По результатам опроса выходило, что такие люди должны проживать на пустыре за городом. Нынешнее местоположение на улице Сепа определилось в результате соглашения между АО "Hoolekandeteenused" и горуправлением.
Подобные домашним условия предлагает также построенный для людей с нарушениями психики дом в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, открывшийся летом 2020 года. В квартирном доме на улице Салу могут проживать до 24 человек с особыми потребностями.
- Ида-вируским людям с особыми потребностями долгое время приходилось жить вдали от своего дома и близких, - отметила региональный руководитель Моника Феофанова, которую радует, что в последние годы у этих людей появилась возможность начать новую жизнь в современных домах в своем родном уезде.
Вместо попечительских домов-комбинатов
Все вышеописанные дома и еще многие другие появились в ходе реформы спецпопечения. За десять лет двери закрыли семнадцать больших учреждений спецпопечения общежитского типа, расположенные вдали от общин. Вместо них АО "Hoolekandeteenused" строило квартирные дома и семейные деревни, а также покупало квартиры.
В современных жилищных условиях проживают также 186 идавирусцев с особыми психическими потребностями. По словам Карла Мянда, в Ида-Вирумаа существует такое жилье трех типов, чтобы каждый человек смог выбрать подходящую именно ему опору.
- Мы купили квартиры в Йыхви, Силламяэ и Ахтме. В 14 квартирах проживают 40 человек с особыми потребностями, которые нуждаются во внимании работника только в дневное время. Круглосуточную опору предлагают квартирные дома в Ахтме, Силламяэ и Нарве, где проживают в общем 86 человек.
Из 60 жильцов синимяэских семейных домов некоторые имеют также особые физические потребности, поэтому они больше всего нуждаются в поддержке и уходе.
Вдобавок к строительству новых домов предприятие взялось за реконструкцию "Sillamäe Kodu", где проживают 70 человек с особыми психическими потребностями.
"Нас считают своими"
Как люди с особыми психическими потребностями вливаются в местные общины?
Вируский региональный руководитель АО "Hoolekandeteenused" Моника Феофанова:
- В ида-вирумааских домах АО "Hoolekandeteenused" в Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве проживает 110 клиентов. За шесть лет, что они здесь проживают, мы получали от общин только позитивные отклики. Наши люди участвуют в открытом рынке труда, работают дворниками в квартирных товариществах, и их ценят как работников. У нас чуть ли не очередь из квартирных товариществ, которые ждут наших жильцов к себе на работу.
Также мы традиционно ездим и помогаем приводить в порядок кроссовые трассы. Это, конечно, добровольная работа, но нас там ждут, и наши жильцы тоже ждут, когда снова можно будет поработать на трассах.
Хорошее сотрудничество с куремяэским монастырем сложилось благодаря одному связанному с ним клиенту. На сегодня туда с удовольствием ездят трудиться несколько жильцов.
В Силламяэ мы традиционно участвуем в толоках "Сделаем!" - на нас рассчитывают и горуправление выделяет нам территорию, за уборку которой мы отвечаем.
Жильцы наших домов ходят вместе с горожанами в библиотечные клубы. Замечательно, что никто больше не боится нас, когда мы оказываемся в том же бассейне, спортзале или, например, на тренировке по аэробике - нас считают своими.
Отношения проживающих в квартирах клиентов с соседями очень хорошие. Нам хотят помочь, угощают кренделями или пирожками. Мы активны на собраниях квартирных товариществ, в которых наряду с региональным руководителем и руководителями команд участвуют также жильцы, и все могут сказать свое слово о домовых делах.
Десятилетний путь
АО "Hoolekandeteenused" много лет работало во имя того, чтобы закрыть большие специальные попечительские дома для людей с особыми психическими потребностями и открыть вместо них маленькие и уютные дома с достойными человека условиями проживания.
Директор АО "Hoolekandeteenused" по недвижимости Карл Мянд (на снимке) сказал, что условия жизни людей с особыми психическими потребностями удалось изменить благодаря поддержке Евросоюза.
- За десять с лишним лет мы смогли инвестировать в создание более хороших условий проживания, учебы и работы для ида-вируских людей с особыми потребностями более 9,5 миллиона евро, львиная доля которых поступила из Европейского фонда регионального развития и из госбюджета. Предприятие вложило чуть более 3,6 миллиона евро.