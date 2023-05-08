Из реки Пуртсе убрали за четыре года огромное количество остаточного загрязнения с заводов масел

Работы продолжатся на реке Эрра

- Опыта устранения такого масштабного загрязнения из проточного водоема не было ни у нас самих, ни у других стран.

Уже сейчас можно сказать, что рыбам новые условия жизни, похоже, подходят и природа на берегах реки тоже восстанавливается.

Следующий этап работ развернется уже в ближайшие месяцы: с помощью пособия из фонда сплочения от остаточного загрязнения очистят 1,3 км канавы Кивиыли и 2,7 км реки Эрра.

Жители прибрежных районов реки Кохтла: картина красивая, но вода могла бы быть чище

Айвар РАУДСЕПП: Реку сделали, конечно, красивой, и картина теперь поприятнее, но вода все равно не совсем прозрачная. Я каждый день прихожу к реке, иногда по утрам берега покрыты пеной. Всю смолу с берегов достать не удалось, однако и сравнить нельзя с тем, что было здесь до того.

У меня самого есть для купания пруд, а соседка ходит теперь поплавать на реку. Раньше в реку и войти было страшно.

Юхан ПЯРТНА: Вода в реке стала чище, но в канаве Варбе со стороны фенольного болота все же течет какая-то подозрительно темная жижа. В канаве Вахтсепа вода чистая. Положение намного лучше по сравнению с тем, что было раньше. Рыбы в реке не было раньше вообще, а теперь я уже видел маленьких рыбок. В моем ручье тоже есть рыба.

И как хорошо также, что пруд мызы Люганузе расчистили, хотя этого поначалу в планах не было. Никто позднее отдельно этим заниматься не стал бы, а теперь посмотреть приятно.