В реку Пуртсе, еще совсем недавно входившую в число наиболее загрязненных рек Эстонии, уже возвращается рыба.
Из реки Пуртсе убрали за четыре года огромное количество остаточного загрязнения с заводов масел
Реку Пуртсе больше всего загрязняли в 1930-1980-х годах. К тому времени, когда более серьезно заговорили об очистке реки, Пуртсе стала одним из наиболее сильно загрязненных проточных водоемов Эстонии.
Жители люганузеского края много лет ждали и надеялись, что с рекой в конце концов что-то предпримут.
В 2019 году под руководством Министерства окружающей среды перешли от слов к делу.
Очистку начали с фенольного болота
В раскинувшемся на 14 гектарах фенольном болоте за десятки лет скопилось загрязнение, просачивавшееся с кохтла-ярвеской полукоксовой горы. Собираемую с загрязненной части воду ТОО "Pinnasepuhastus", выполнявшее работы по очистке, направляло на кохтла-ярвеские очистные сооружения, а чистую воду отводили по канавам в обход загрязненной территории в главную канаву Варбе. Таким образом ограничили поступление в реку Пуртсе нового загрязнения.
Дальше взялись за самую объемную часть - канаву Вахтсепа и реку Кохтла.
На время работ воду отводили в канаву
Чтобы выбрать со дна реки загрязненную почву, пришлось по отрезкам выкапывать рядом с руслом реки временные обводные канавы, по которым воду направляли из реки во время земляных работ. Когда отрезок реки был очищен и приведен в порядок, воду туда возвращали, а канавы поэтапно закапывали.
Для последнего отрезка пришлось вместо канавы уложить под шоссе временную отводную трубу, ведь в поселке Люганузе просто не было места для канавы.
Для реки Кохтла выкопали также более трех километров совершенно нового речного русла - в месте, где естественное русло проходило по заболоченной местности и было так сильно загрязнено, что приведение его в порядок не укладывалось в рамки проекта. Вот реку и провели в обход этого страшного места.
В новом русле создали излучины, а также искусственные пороги с использованием уложенных на дне реки камней, чтобы у рыб имелись в будущем благоприятные условия для нереста, да и весь внешний вид местности был по возможности близким к природному.
Загрязненную почву вывозили на полукоксовую свалку
Все эти работы выполнялись в интересах реки Пуртсе - чтобы в нее не поступало новое загрязнение, - однако очистка самой реки Пуртсе охватывала только 1,4 км от Пюсси до запруды Лохкузе. Это и был наиболее сильно загрязненный участок реки. Откачку воды оттуда пришлось планировать особенно тщательно, чтобы работавшее тогда еще АО "Repo Vabrikud" получало необходимый объем воды.
Все выбранное из рек загрязнение складировали на площадке предварительной обработки, оборудованной рядом с Пюссиской подстанцией: там оно какое-то время подсыхало, а к концу 2022 года его вывезли на полукоксовую свалку "Viru Keemia Grupp".
На последнем этапе работ вернулись в самое начало, то есть на фенольное болото, где установили насосную и напорный трубопровод, с помощью которых загрязненную воду откачивают на очистные сооружения.
Работы продолжатся на реке Эрра
Очистка реки Пуртсе была уникальным проектом, сказал проектный руководитель со стороны Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо.
- Опыта устранения такого масштабного загрязнения из проточного водоема не было ни у нас самих, ни у других стран.
Уже сейчас можно сказать, что рыбам новые условия жизни, похоже, подходят и природа на берегах реки тоже восстанавливается.
Следующий этап работ развернется уже в ближайшие месяцы: с помощью пособия из фонда сплочения от остаточного загрязнения очистят 1,3 км канавы Кивиыли и 2,7 км реки Эрра.
В прошлом году при поддержке денег проекта "Life IP CleanEst" очистили 2,4 км реки Эрра.
Очистка рек Пуртсе и Кохтла в цифрах
Расчищено 12,6 км старого речного русла.
Создано 3,47 км нового речного русла.
Вывезено около 9000 самосвалов загрязненной почвы, в основном из реки Кохтла.
Работы обошлись в 21 миллион евро, 85% стоимости работ финансировал Европейский фонд сплочения, 15% средств поступило из программы окружающей среды ЦУ "Центр инвестиций в окружающую среду" и из госбюджета.
Жители прибрежных районов реки Кохтла: картина красивая, но вода могла бы быть чище
Айвар РАУДСЕПП: Реку сделали, конечно, красивой, и картина теперь поприятнее, но вода все равно не совсем прозрачная. Я каждый день прихожу к реке, иногда по утрам берега покрыты пеной. Всю смолу с берегов достать не удалось, однако и сравнить нельзя с тем, что было здесь до того.
У меня самого есть для купания пруд, а соседка ходит теперь поплавать на реку. Раньше в реку и войти было страшно.
Юхан ПЯРТНА: Вода в реке стала чище, но в канаве Варбе со стороны фенольного болота все же течет какая-то подозрительно темная жижа. В канаве Вахтсепа вода чистая. Положение намного лучше по сравнению с тем, что было раньше. Рыбы в реке не было раньше вообще, а теперь я уже видел маленьких рыбок. В моем ручье тоже есть рыба.
И как хорошо также, что пруд мызы Люганузе расчистили, хотя этого поначалу в планах не было. Никто позднее отдельно этим заниматься не стал бы, а теперь посмотреть приятно.