Управляющий государственными лесами помогает восстановить поврежденные болота

Центр управления государственными лесами (RMK) восстановил несколько болот в Ида-Вирумаа, где уровень воды постепенно восстанавливается после закрытия дренажных канав.

Болотная система Мурака была одной из первых, восстановлением которой занялись восемь лет назад.

- Для нас это было прекрасное место для обучения, - сказал Каупо Кохв, руководитель отдела охраны природы RMK. - В нескольких местах восстановление прошло успешно, например, в случае Маткасоо и на восточной окраине болота Мурака, где болотные сообщества начали прекрасно восстанавливаться. Однако в других местах решения по закрытию канав в то время не оправдали себя, и вода прорвала плотины.

В настоящее время в таких местах проводятся дополнительные работы, чтобы цель все-таки была достигнута и территория была восстановлена как ценная болотная среда обитания.

Воздействие осушения усиливает добыча

В Эстонии осушенные болота являются одним из важнейших виновников парниковых газов, но в случае многих болот можно улучшить их состояние восстановительными мероприятиями, чтобы торф там снова начал образовываться и связывать углерод.

Восстановление означает, что проводившемуся в свое время осушению болот дается обратный ход: на краевых участках на осушительных канавах сооружают плотины, чтобы вода не вытекала из болота, местами вырубают выросшие за десятилетия деревья, чтобы они не продолжали осушать болота.