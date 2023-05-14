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Управляющий государственными лесами помогает восстановить поврежденные болота
Фото: Трийн Райт
Põhjarannik
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Центр управления государственными лесами (RMK) восстановил несколько болот в Ида-Вирумаа, где уровень воды постепенно восстанавливается после закрытия дренажных канав.

Болотная система Мурака была одной из первых, восстановлением которой занялись восемь лет назад.

- Для нас это было прекрасное место для обучения, - сказал Каупо Кохв, руководитель отдела охраны природы RMK. - В нескольких местах восстановление прошло успешно, например, в случае Маткасоо и на восточной окраине болота Мурака, где болотные сообщества начали прекрасно восстанавливаться. Однако в других местах решения по закрытию канав в то время не оправдали себя, и вода прорвала плотины.

В настоящее время в таких местах проводятся дополнительные работы, чтобы цель все-таки была достигнута и территория была восстановлена как ценная болотная среда обитания.

Воздействие осушения усиливает добыча

В Эстонии осушенные болота являются одним из важнейших виновников парниковых газов, но в случае многих болот можно улучшить их состояние восстановительными мероприятиями, чтобы торф там снова начал образовываться и связывать углерод.

Восстановление означает, что проводившемуся в свое время осушению болот дается обратный ход: на краевых участках на осушительных канавах сооружают плотины, чтобы вода не вытекала из болота, местами вырубают выросшие за десятилетия деревья, чтобы они не продолжали осушать болота.

Не все осушенные территории превращают обратно в болота. Делая выбор, за основу взяли план мероприятий в зоне заповедных болот, откуда, в свою очередь, отобрали крупные болота, относительно хорошо сохранившиеся в целом, но края которых осушаются в результате рытья канав.

По оценке Каупо Кохва, состояние болот в Ида-Вирумаа такое же, как и в остальной Эстонии.

- Большая часть краев болот осушена для развития лесопользования, большая часть уничтожена из-за добычи сланца и торфа, что вместе с прежним интенсивным загрязнением воздуха оставило глубокий след на болотах в этом регионе.

Однако риски, связанные с возможным расширением сланцевых шахт, и сейчас преследуют еще сохранившиеся и восстановленные болотные массивы.

- Возможный восстановительный потенциал болот в Ида-Вирумаа по-прежнему велик, в том числе за пределами охраняемых территорий, - привел Кохв в пример заброшенные торфяные поля Ору.

Большие болота получают второй шанс

RMK восстановил около 17000 гектаров болотистых местообитаний, в том числе более тысячи гектаров заброшенных торфяных месторождений, в основном за счет средств фонда сплочения Европейского союза.

- Мы использовали около 4,8 миллиона евро для восстановления 9346 гектаров болот, кроме того, мы проводим работы по восстановлению естественной среды на 2000 гектаров заброшенных торфяных площадей на сумму почти 3,1 миллиона евро, - сказал Каупо Кохв, добавив, что к этим суммам добавится вклад RMK.

В Ида-Вирумаа на средства фонда сплочения восстановлены болотная система Пухату, болота Феодорисоо и Селисоо, а также болотная система Сиртси на границе двух Вирумаа.

В северной части болотной системы Пухату работы были завершены в прошлом году, в южной закончат нынче.

На Селисоо RMK сначала восстановил восточную часть болота в сотрудничестве с "Enefit Kaevandused", выданные которому условия разрешения на добычу предусматривали закрытие тамошних дренажных канав.

В этом году при поддержке фонда сплочения RMK возьмется за восстановление западной части Селисоо, чтобы восстановить там почти 300 гектаров болотистой местности. По словам Каупо Кохва, за счет восстановления водного режима будут созданы условия для сохранения и улучшения состояния болот Селисоо и Суурлаугас, а также для восстановления болотных и заболоченных лесов на окраинных участках болота. В результате улучшатся и условия жизни обитающих там охраняемых видов.

Луга и болота становятся богаче видами

В дополнение к болотам RMK с помощью средств из фонда сплочения также восстановил полуестественные сообщества, чтобы вернуть туда видовое богатство.

Каупо Кохв назвал восстановление пойменных лугов в деревнях Яама и Кароли вдоль реки Нарвы одной из более крупных работ в Ида-Вирумаа. Для обслуживания обоих больших луговых массивов была построена отдельная дорога, а также построен мост для доступа к лугу Кароли.

Более масштабные работы в прошлом году проводились на лугу Кароли, который сильно зарос кустарником, более открытые участки затянуло дерном, а самые высокие и сухие участки заросли лесом. Работы там еще продолжаются, в этом году вся территория будет выкошена, а затем передана арендатору для ухода.

Коровы того же арендатора также ухаживают за парой сотен гектаров ранее восстановленных лугов Струуга.

- В Ида-Вирумаа много ценностей, которые следует сохранить и способствовать восстановлению, - сказал Каупо Кохв.

Фото: Reklaam
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Северное побережье
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