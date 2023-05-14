Управляющий государственными лесами помогает восстановить поврежденные болота

Центр управления государственными лесами (RMK) восстановил несколько болот в Ида-Вирумаа, где уровень воды постепенно восстанавливается после закрытия дренажных канав.
Болотная система Мурака была одной из первых, восстановлением которой занялись восемь лет назад.
- Для нас это было прекрасное место для обучения, - сказал Каупо Кохв, руководитель отдела охраны природы RMK. - В нескольких местах восстановление прошло успешно, например, в случае Маткасоо и на восточной окраине болота Мурака, где болотные сообщества начали прекрасно восстанавливаться. Однако в других местах решения по закрытию канав в то время не оправдали себя, и вода прорвала плотины.
В настоящее время в таких местах проводятся дополнительные работы, чтобы цель все-таки была достигнута и территория была восстановлена как ценная болотная среда обитания.
Воздействие осушения усиливает добыча
В Эстонии осушенные болота являются одним из важнейших виновников парниковых газов, но в случае многих болот можно улучшить их состояние восстановительными мероприятиями, чтобы торф там снова начал образовываться и связывать углерод.
Восстановление означает, что проводившемуся в свое время осушению болот дается обратный ход: на краевых участках на осушительных канавах сооружают плотины, чтобы вода не вытекала из болота, местами вырубают выросшие за десятилетия деревья, чтобы они не продолжали осушать болота.
Не все осушенные территории превращают обратно в болота. Делая выбор, за основу взяли план мероприятий в зоне заповедных болот, откуда, в свою очередь, отобрали крупные болота, относительно хорошо сохранившиеся в целом, но края которых осушаются в результате рытья канав.