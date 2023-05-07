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ПОЛИЦИЯ ⟩ В Иллука украдены дрова, в Кивиыли стащили телефон

Erik Kalda
, ajakirjanik
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Sander Ilvest

В полицию поступило сообщение о том, что со склада в деревне Иллука Алутагузеской волости украдены березовые дрова.

Ущерб составляет 1950 евро.

Вор металла повредил тепловой насос

В полицию поступило сообщение о том, что из дома на улице Пярна в Кохтла-Ярве украдены медные трубы воздушного теплового насоса. Ущерб от кражи составляет 1000 евро.

В магазине стащили телефон

2 мая в полицию поступило сообщение о том, что из торгового бокса на улице Виру в Кивиыли украден мобильный телефон. Ущерб от кражи составляет 1000 евро.

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