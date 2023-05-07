ПОЛИЦИЯ ⟩ В Иллука украдены дрова, в Кивиыли стащили телефон

В полицию поступило сообщение о том, что со склада в деревне Иллука Алутагузеской волости украдены березовые дрова.
Ущерб составляет 1950 евро.
Вор металла повредил тепловой насос
В полицию поступило сообщение о том, что из дома на улице Пярна в Кохтла-Ярве украдены медные трубы воздушного теплового насоса. Ущерб от кражи составляет 1000 евро.
В магазине стащили телефон
2 мая в полицию поступило сообщение о том, что из торгового бокса на улице Виру в Кивиыли украден мобильный телефон. Ущерб от кражи составляет 1000 евро.