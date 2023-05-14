Вокруг городища Пуртсе выросла настоящая предпринимательская деревня

В городище Пуртсе и вокруг него сосредоточились фанерная мастерская, металлообрабатывающая мастерская, пивоварня и ресторан городища. Все они получали от Вирумааского совета сотрудничества пособие "Leader" и сотрудничают друг с другом.
Название "предпринимательская деревня" родилось из поста "Purtse Metall" в сети "Facebook" о том, как металлообрабатывающая мастерская сделала столы для пивоварни, а фанерная мастерская - держатели для пива. "И теперь тоже есть хороший пример - фанерная мастерская сделала для предприятий предпринимательской деревни рекламные таблички из фанеры", - сказала исполнительный руководитель НКО "Virumaa Koostöökogu" Кадри Куусмик.
По ее словам, в Пуртсе сошлись энергичные предприниматели и активные члены общины, умеющие видеть прелесть сотрудничества. Свою роль играет также жизненная среда.
- Так получилось, что они стали действовать вокруг городища Пуртсе, являющегося сердцем этой деревни уже столетиями. Те самые старые здания мызы перешли в распоряжение предпринимателей, занимающихся разными вещами и не конкурирующих друг с другом. Когда им надо закупить какие-то изделия или услуги, то они сначала смотрят, нет ли этого у соседа, и уж потом начинают искать подальше.
Пособие помогает увеличить охват
В предпринимательство в деревне Пуртсе в течение последнего периода финансирования ЕС инвестировано пособий "Leader" на сумму более 160000 евро, кроме того, более 300000 евро вложили также предприниматели.
* ТОО "Purtse Mõis"
Развитие кухни кафе-ресторана городища Пуртсе, пособие "Leader" в 2016 году - около 4500 евро.
* ТОО "Purtse Pruulikoda"
Увеличение производственной мощности Пуртсеской пивоварни (емкости, этикеточный автомат), пособие "Leader" в 2017 году - около 26000 евро.
Инвестиция в линию розлива в бутылки, пособие "Leader" в 2017 году - около 35000 евро.
Приобретение линии розлива в банки, пособие "Leader в 2020 году - около 15000 евро.
* ТОО "Purtse Metall"
Реновация металлообрабатывающей мастерской и оборудования для работ по металлу, пособие "Leader" в 2018 году - около 50000 евро.
Деятельность по развитию ТОО "Purtse Metall" (оборудование, домашняя страница), пособие "Leader" в 2021 году - около 2300 евро.
* "Purtse Vineerikoda"
Оборудование для изготовления изделий из фанеры, пособие "Leader" в 2019 году - около 18000 евро.
Приобретение средств для расширения услуг, пособие "Leader" в 2019 году - около 11000 евро.
Кроме предприятий пособие получило НКО "Purtse Külaselts", участвовавшее в 2021 году в пилотном проекте программы развития "разумных" деревень. Вирумааский совет сотрудничества финансировал имидж-фильм деревни Пуртсе, направленный прежде всего на привлекательность деревни Пуртсе: речь идет о хорошей и красивой среде проживания, где стандарты предпринимательства высоки и всегда найдется место для новых деятелей.
По словам Кадри Куусмик, предпринимательская деревня Пуртсе стала хорошим примером того, насколько важно поддерживать предпринимателей, ведь они приносят региону в разы больше денег, чем составляет само пособие "Leader". "Очень приветствуется, когда люди занимаются предпринимательством в сельском регионе и создают рабочие места для самих себя, а также дают работу местным жителям".
Слаженное сотрудничество между предпринимателями и жителями деревни проявляется также на разных мероприятиях. Например, в день кафе "Viru toit" прошлым летом питание организовал в Пуртсе ресторан городища "Von Taube", а деревенское общество развернуло маленький деревенский рынок. Нынешней же зимой хозяин ресторана Михкель Луус устроил во дворе городища банный фестиваль, для которого фанерная мастерская изготовила призы, металлообрабатывающая мастерская смастерила вертел для жарки бараньей туши, а пивоварня торговала своим пивом.
- Предприниматели чувствуют, что они - часть общины, и хотят подставлять свое плечо, - прокомментировала Кадри Куусмик, приведя еще один пример хорошо функционирующей общины: - Когда президент Алар Карис должен был приехать посадить свой дуб на священной горе Пуртсе, то деревня организовала обновление дороги и уборку парка, задействовав добровольцев.