Вокруг городища Пуртсе выросла настоящая предпринимательская деревня

Название "предпринимательская деревня" родилось из поста "Purtse Metall" в сети "Facebook" о том, как металлообрабатывающая мастерская сделала столы для пивоварни, а фанерная мастерская - держатели для пива. "И теперь тоже есть хороший пример - фанерная мастерская сделала для предприятий предпринимательской деревни рекламные таблички из фанеры", - сказала исполнительный руководитель НКО "Virumaa Koostöökogu" Кадри Куусмик.

По ее словам, в Пуртсе сошлись энергичные предприниматели и активные члены общины, умеющие видеть прелесть сотрудничества. Свою роль играет также жизненная среда.

- Так получилось, что они стали действовать вокруг городища Пуртсе, являющегося сердцем этой деревни уже столетиями. Те самые старые здания мызы перешли в распоряжение предпринимателей, занимающихся разными вещами и не конкурирующих друг с другом. Когда им надо закупить какие-то изделия или услуги, то они сначала смотрят, нет ли этого у соседа, и уж потом начинают искать подальше.

Пособие помогает увеличить охват

В предпринимательство в деревне Пуртсе в течение последнего периода финансирования ЕС инвестировано пособий "Leader" на сумму более 160000 евро, кроме того, более 300000 евро вложили также предприниматели.

* ТОО "Purtse Mõis"

Развитие кухни кафе-ресторана городища Пуртсе, пособие "Leader" в 2016 году - около 4500 евро.

* ТОО "Purtse Pruulikoda"

Увеличение производственной мощности Пуртсеской пивоварни (емкости, этикеточный автомат), пособие "Leader" в 2017 году - около 26000 евро.

Инвестиция в линию розлива в бутылки, пособие "Leader" в 2017 году - около 35000 евро.

Приобретение линии розлива в банки, пособие "Leader в 2020 году - около 15000 евро.

* ТОО "Purtse Metall"

Реновация металлообрабатывающей мастерской и оборудования для работ по металлу, пособие "Leader" в 2018 году - около 50000 евро.

Деятельность по развитию ТОО "Purtse Metall" (оборудование, домашняя страница), пособие "Leader" в 2021 году - около 2300 евро.

* "Purtse Vineerikoda"

Оборудование для изготовления изделий из фанеры, пособие "Leader" в 2019 году - около 18000 евро.

Приобретение средств для расширения услуг, пособие "Leader" в 2019 году - около 11000 евро.

Кроме предприятий пособие получило НКО "Purtse Külaselts", участвовавшее в 2021 году в пилотном проекте программы развития "разумных" деревень. Вирумааский совет сотрудничества финансировал имидж-фильм деревни Пуртсе, направленный прежде всего на привлекательность деревни Пуртсе: речь идет о хорошей и красивой среде проживания, где стандарты предпринимательства высоки и всегда найдется место для новых деятелей.