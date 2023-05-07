Лаури Ляэнеметс: Эстония не должна оставаться страной низких зарплат

Ляэнеметс в своей речи на прошедшем сегодня в Йыгевамаа заседании совета уполномоченных партии отметил, что в правительственном пакете налоговых изменений наиболее эффективным инструментом для сокращения неравенства является повышение минимальной зарплаты.

«Именно это позволит тысячам жителей Эстонии не попасть в зависимость от социальных пособий. Жизнь за счет пособий бьет по достоинству людей и обременяет государственный бюджет», - подчеркнул он.

«Зачастую минимальную зарплату обсуждают лишь в контексте экономики, но в действительности речь идет о том, насколько государство ценит или не ценит своих жителей. Так что крайне важно, чтобы правительство предприняло соответствующие шаги», - сказал Ляэнеметс.

По словам председателя партии, без повышения минимальной зарплаты у государства нет морального права проводить остальные налоговые изменения.

«Дискуссию, разгоревшуюся вокруг повышения минимальной зарплаты, можно только приветствовать. И, конечно, понятна обеспокоенность предпринимателей из-за рабочих мест. Правительство готово поддержать их в разрешении проблем», - заверил Ляэнеметс.

Социал-демократы считают разумной такую экономическую политику, которая равномерно обеспечит людям высокую зарплату. Эстония не должна быть страной с низкими зарплатами и огромным неравенством в доходах.