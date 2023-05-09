Шалкаускас завоевал бронзу в беге по пересеченной местности

В соревновании, проходившем в Йыулумяэ, Пярнумаа, Шалкаускас отстал на 9 секунд от чемпиона Эстонии Олави Аллеса, прошлогоднего победителя Забега стражей свободы, проходившего в Йыхви.

Шалкаускас, который в предыдущие годы был среди лучших в Эстонии в основном на средних дистанциях, в этом сезоне попытается добиться успеха на более длинных дистанциях: в беге на 5 км и 10 км и в полумарафоне.