Шалкаускас завоевал бронзу в беге по пересеченной местности

Тренер Йыхвиской спортивной школы Денис Шалкаускас завоевал бронзовую медаль в мужском зачете на дистанции 4 км на чемпионате Эстонии по бегу по пересеченной местности.
В соревновании, проходившем в Йыулумяэ, Пярнумаа, Шалкаускас отстал на 9 секунд от чемпиона Эстонии Олави Аллеса, прошлогоднего победителя Забега стражей свободы, проходившего в Йыхви.
Шалкаускас, который в предыдущие годы был среди лучших в Эстонии в основном на средних дистанциях, в этом сезоне попытается добиться успеха на более длинных дистанциях: в беге на 5 км и 10 км и в полумарафоне.
Среди девушек до 16 лет Александра Артамонова, представляющая силламяэский "Kalev", завоевала серебряную медаль на трассе 1,5 км.
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