Две гимназии Ида-Вирумаа вышли в финал конкурса "Школа года"

По словам Кятлин Валге, члена жюри "Школы года" и проектного руководителя учебного центра Департамента образования и молодежи, уровень конкурса был очень высоким, и все школы-участники достойны внимания. "Каждая школа представила что-то особенное и уникальное в своей видеопрезентации, что является самой большой ценностью этого конкурса - сделать свою любимую школу заметной".

Всего в конкурсе, который проводился в шестой раз под руководством Департамента образования и молодежи, приняли участие 40 общеобразовательных школ со всей Эстонии. Жюри конкурса выбрало из их числа десять финалистов, ролики которых можно увидеть в утренней передаче ETV "Terevisioon", а также ознакомиться с ними можно на портале "Novaator". Народное голосование продлится до 19 мая по адресу: novaator.err.ee/aastakool.