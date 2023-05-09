В волостной управе Люганузе не хватает четверти чиновников

Северное побережьеНовостиДля подписчиковВ волостной управе Люганузе не хватает четверти чиновниковКюлли Крийс, журналист9 мая 2023, 00:00Facebook TwitterComments Марья-Лиза Вейзер (на снимке слева) сообщила, что прежние обязанности советника по культуре и спорту останутся за помощником волостного старейшины Максом Кауром (в центре), но срочно нужен новый советник по окружающей среде, который заменит уходящего Арно Пайклеса (справа). Фото: Matti Kämärä / PõhjarannikСамое сложное - найти специалистов, занимающихся окружающей средой, планированием и развитием.На сайте Люганузеского волостного управления размещен список 35 чиновников.Если не считать волостного старейшину и двух его помощников, восемь из 32 должностей не замещены, вдобавок два социальных работника находятся в отпуске по уходу за ребенком.Facebook TwitterComments Ключевые словаМарья-Лийза ВейзерЛюганузеское волостное управлениеPекомендуем