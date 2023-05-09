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В волостной управе Люганузе не хватает четверти чиновников

Кюлли Крийс
, журналист
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Марья-Лиза Вейзер (на снимке слева) сообщила, что прежние обязанности советника по культуре и спорту останутся за помощником волостного старейшины Максом Кауром (в центре), но срочно нужен новый советник по окружающей среде, который заменит уходящего Арно Пайклеса (справа).
Марья-Лиза Вейзер (на снимке слева) сообщила, что прежние обязанности советника по культуре и спорту останутся за помощником волостного старейшины Максом Кауром (в центре), но срочно нужен новый советник по окружающей среде, который заменит уходящего Арно Пайклеса (справа). Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Самое сложное - найти специалистов, занимающихся окружающей средой, планированием и развитием.

На сайте Люганузеского волостного управления размещен список 35 чиновников.

Если не считать волостного старейшину и двух его помощников, восемь из 32 должностей не замещены, вдобавок два социальных работника находятся в отпуске по уходу за ребенком.

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