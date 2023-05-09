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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как государство будет инвестировать в промышленность Ида-Вирумаа?

Северное побережье
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Маргус Тсахкна.
Маргус Тсахкна. Фото: Sander Ilvest

Правительство давно говорит о том, как отказу от сланцевой промышленности помогут 354 миллиона евро, которые предназначены для справедливого перехода. Об этом в конце апреля говорил в Рийгикогу министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Министр иностранных дел МАРГУС ЦАХКНА ("Eesti 200"):

- Если говорить о более крупных инвестициях в промышленность, то многие регионы Эстонии ждут этих инвестиций, но что касается промышленности, то на самом деле на своей территории это не рекомендуется. Огромный потенциал региона Ида-Вирумаа я вижу в том, что жители Ида-Вирумаа привыкли к промышленности, также к современной промышленности. И это то место, где правительство при поддержке этих инвестиций, этих же крупных фондов могло бы очень хорошо сотрудничать с жителями Ида-Вирумаа, общинами Ида-Вирумаа и местными самоуправлениями Ида-Вирумаа, для того, чтобы привести туда с учетом того, что сланцевая промышленность неизбежно начнет сокращаться, зеленую промышленностью нового уровня, сделать эти инвестиции.

И здесь я призываю все парламентские партии и членов Рийгикогу содействовать этому. Потому что сегодня в случае ида-вируских инвестиций проблема не столько в деньгах, сколько в том, как мы можем реализовать эти планировки, инвестиции, проекты в сотрудничестве также с частным сектором.

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