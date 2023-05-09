ОДИН ВОПРОС ⟩ Как государство будет инвестировать в промышленность Ида-Вирумаа?

- Если говорить о более крупных инвестициях в промышленность, то многие регионы Эстонии ждут этих инвестиций, но что касается промышленности, то на самом деле на своей территории это не рекомендуется. Огромный потенциал региона Ида-Вирумаа я вижу в том, что жители Ида-Вирумаа привыкли к промышленности, также к современной промышленности. И это то место, где правительство при поддержке этих инвестиций, этих же крупных фондов могло бы очень хорошо сотрудничать с жителями Ида-Вирумаа, общинами Ида-Вирумаа и местными самоуправлениями Ида-Вирумаа, для того, чтобы привести туда с учетом того, что сланцевая промышленность неизбежно начнет сокращаться, зеленую промышленностью нового уровня, сделать эти инвестиции.