Самыми быстрыми в Люганузеском народном беге стали Антон и Уусталу

В свою очередь, на 13 секунд после него финишную черту пересек представляющий Тойласкую волость Алексей Марков, дважды становившийся чемпионом Эстонии по марафону.

Среди женщин лучшей со временем 35.44 стала член эстонской лыжной сборной Авели Уусталу из Алутагузеской волости. Раньше нее на финиш пришли всего шесть участников-мужчин.

Среди женщин за Уусталу следовали Кейли Кару (40.54, Алутагузеская волость) и Яне Медар (41.46, Коэруская волость).

В беге на 4,5 км самыми быстрыми стали Йоонас Нургамаа и Анетте Аху, оба представляющие Алутагузеский лыжный клуб.

На старт различных дистанций Люганузеского народного бега, являющегося также этапом Ида-Вирумааской серии забегов, вышли в общем более 130 ходоков и бегунов.