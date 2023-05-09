Сезон мотокроссов открыт

Участники мотокросса стартовали в Каркси-Нуйа, и представляющий Йыхвиский мотоклуб Танель Раук занял в новом классе "MX Local" второе место. Как известно, сильнейшие эстонские гонщики участвуют также в чемпионатах мира и Европы, а когда находят время, то выступают в гонках и на родине. А это значит, что молодым талантам и любителям приходится нелегко и на пьедестал почета они могут любоваться только со стороны.

- Такая дифференциация повышает мотивацию спортсменов-любителей. Танель Раук каждый день крутит баранку фуры, и, разумеется, у него нет таких возможностей тренироваться и использовать новейшую и отшлифованную до тонкостей технику, как у профессионалов, - сказал Арго Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба.

- Трасса была тяжелая, ухабистая и песчаная, - прокомментировал свое выступление на соревновании Танель Раук.

Участники эндуро стартовали в южной Эстонии в Лейго. Там трасса тоже была тяжелой и наваленные на трассу штабеля бревен оказались большим испытанием для более слабых гонщиков.

- Вначале мы быстро сделали первый круг, и хотя в идеале гонка в народных классах должна была закончиться к нашему заходу на второй круг, около некоторых куч побольше возились еще по пять-шесть человек, - сказал занявший третье место в классе Е-1 Рихо Кеэрме.