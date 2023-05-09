Хорошую динамику "Narva Trans" испортил пярнуский "Vaprus"

Пярнусцы, в предыдущие сезоны замыкавшие турнирную таблицу, нынче под руководством Игоря Принса удивляют хорошей игрой, и победа над нарвитянами позволила пярнуской команде, набравшей 18 очков, подняться на третье место в чемпионате. "Trans" не нашел противоядия от двух пропущенных мячей в первом тайме.

После игры фланговый защитник "Trans" Александр Кулинич признался "Soccernet", что команда играла очень плохо, пропущенные голы были следствием собственных ошибок, на половине поля соперника не удалось создать ни одного голевого момента.

В четверг "Trans" в роли явного фаворита встретится на выезде в полуфинале кубковой серии с командой Табасалу. Победа позволит выйти в финал, выигрыш в котором также гарантирует выход в евросерию вместе с доходом в несколько сотен тысяч евро в казну клуба.