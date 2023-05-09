Вирумааский колледж и школа kood/Jõhvi начинают сотрудничать

- Цель соглашения - поддержать и повысить ценность регионального дополнительного и высшего образования, а также обеспечить учащимся обеих сторон лучшие возможности, - пояснила директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт.

В рамках договора учащиеся смогут ознакомиться с предлагаемыми обоими учреждениями учебными программами и возможностями учебы, что предоставит возможность расширить кругозор и найти подходящую специальность. Кроме того, учащиеся школы kood/Jõhvi получат возможность дальнейшей учебы для получения высшего образования, исходя из действующих условий приема.

Прохождение курсов обучения в Вирумааском колледже даст учащимся школы kood/Jõhvi возможность получить свидетельство, предметные пункты которого учитываются при дальнейшем обучении во всех университетах Эстонии.

- Соглашение предоставит учащимся обеих сторон новые и интересные возможности, а также поможет повысить уровень регионального образования. Вирумааский колледж сосредоточен на развитии образования и науки в уезде, и заключаемое соглашение поможет нам выполнять эту задачу, - подтвердила Маре Роозилехт.