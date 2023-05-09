Актеры и режиссер Раквереского театра перед спектаклем побеседуют с нарвской публикой

Спектакль с синхронным переводом на русский язык начнется в 19.00, а до этого - в 17.15 - в кафе "Свободной сцены" с публикой встретятся актеры Юлле Лихтфельдт, Ханнес Кальюярв и Велво Вяли, а также режиссер Эйли Неухаус. Руководить беседой будет Нарвская эстонская госгимназия.

Что написанная более 120 лет назад история может сказать сегодняшнему человеку? Чего ищут ее герои и что помогает им выстоять в жизни? Актеры и режиссер расскажут о создании постановки, а также более широко поговорят о потреблении культуры.

"Дядя Ваня" относится к любимым публикой спектаклям уже несколько сезонов. Действие пьесы происходит в поместье, окруженном лесами, которое соизволит посетить высокообразованный профессор со своей гламурной молодой женой. Их приезд переворачивает с ног на голову не только прежний уклад жизни обитателей поместья, но и их души.

- В спектакле "Дядя Ваня" прослеживается тоска по надежде в жизни и умению ценить каждое мгновение. Эта тема важна и для меня самой как для человека: как мотивировать себя, чтобы решиться выйти из зоны комфорта и не утратить надежду, - сказала режиссер Эйли Неухаус "Северному побережью".

На счету Неухаус более 30 поставленных спектаклей и ее сердце принадлежит русской классике также в нынешнее время, когда это может натолкнуться на стену предубеждений публики.