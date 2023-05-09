Обустройство окрестностей новой йыхвиской школы продолжится до конца года

На территории перед зданием школы на расстоянии нескольких метров от покрытой щебнем дороги, по которой более полутысячи учащихся попадают в школу, с 24 апреля снова работают экскаваторы и прочие машины. Таким образом, продолжаются уличные работы возле школьного здания, остановленные в декабре вследствие холодов.

По словам проектного руководителя со стороны волости Евгения Корнильцева, строители приступили к выгрузке каменного паркета и строительству бетонных оснований. В следующие месяцы продолжатся укладка каменного паркета и выполнение работ по озеленению. "Так как в здании школы до начала июня будет проходить учебная работа, то со строителем договорились, что шумные работы в дни школьных занятий проводить не будут", - добавил он.