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Обустройство окрестностей новой йыхвиской школы продолжится до конца года

Эрик Гамзеев
, журналист
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Йыхвиская основная школа переехала в начале года в новое здание, однако ее окрестности остаются большой стройплощадкой, на которой ведется обустройство уличной зоны.
Йыхвиская основная школа переехала в начале года в новое здание, однако ее окрестности остаются большой стройплощадкой, на которой ведется обустройство уличной зоны. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Хотя учебная работа в новом здании Йыхвиской основной школы развернулась в начале этого года, благоустройство окрестностей здания продолжится еще до конца года, если не дольше.

На территории перед зданием школы на расстоянии нескольких метров от покрытой щебнем дороги, по которой более полутысячи учащихся попадают в школу, с 24 апреля снова работают экскаваторы и прочие машины. Таким образом, продолжаются уличные работы возле школьного здания, остановленные в декабре вследствие холодов.

По словам проектного руководителя со стороны волости Евгения Корнильцева, строители приступили к выгрузке каменного паркета и строительству бетонных оснований. В следующие месяцы продолжатся укладка каменного паркета и выполнение работ по озеленению. "Так как в здании школы до начала июня будет проходить учебная работа, то со строителем договорились, что шумные работы в дни школьных занятий проводить не будут", - добавил он.

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