Обустройство окрестностей новой йыхвиской школы продолжится до конца года

Хотя учебная работа в новом здании Йыхвиской основной школы развернулась в начале этого года, благоустройство окрестностей здания продолжится еще до конца года, если не дольше.
На территории перед зданием школы на расстоянии нескольких метров от покрытой щебнем дороги, по которой более полутысячи учащихся попадают в школу, с 24 апреля снова работают экскаваторы и прочие машины. Таким образом, продолжаются уличные работы возле школьного здания, остановленные в декабре вследствие холодов.
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