В выходные в Ида-Вирумаа полыхали ландшафтные пожары

- Нельзя с уверенностью сказать, что большинство из них - умышленные поджоги, - сказал Андрес Сульг, руководитель Йыхвиской патрульной службы бюро спасательной работы Идаского спасательного центра. По его словам, с уверенностью говорить о поджоге можно только тогда, когда прибывшие на место спасатели замечают убегающих детей или у ландшафтного пожара несколько очагов.

По словам Сульга, обычно бывает так, что если сухая трава горит в городе, можно заподозрить детей в игре с огнем. Однако в сельской местности и в окрестностях садоводческих товариществ часто задействована рука взрослых. "Дети там особо не двигаются, и хотя сжигание сухой травы запрещено круглый год, у некоторых людей, вероятно, этот обычай сохранился еще со старых времен", - сказал он.