В выходные в Ида-Вирумаа полыхали ландшафтные пожары

В конце прошлой недели за два дня спасателям пришлось выехать в общей сложности на девять ландшафтных пожаров, но ни одного виновника поймать не удалось.
- Нельзя с уверенностью сказать, что большинство из них - умышленные поджоги, - сказал Андрес Сульг, руководитель Йыхвиской патрульной службы бюро спасательной работы Идаского спасательного центра. По его словам, с уверенностью говорить о поджоге можно только тогда, когда прибывшие на место спасатели замечают убегающих детей или у ландшафтного пожара несколько очагов.
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