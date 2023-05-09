ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Одинец и Кийли, вы действительно за это проголосуете?

Правительство внесло в Рийгикогу для принятия как законодательный пакет об изменениях в налогообложении, предусматривающий масштабное повышение налогов, так и законопроект о сокращении пособий для многодетных семей, который большей частью теми же политическими силами был принят лишь в конце прошлого года.
Хорошей политической практикой является реализация тех планов с большим влиянием, которые до выборов были доведены до сведения избирателей и затем получили поддержку. На этот раз все совсем наоборот.
Перед выборами и социал-демократы, и Партия реформ доставляли в почтовые ящики избирателей Ида-Вирумаа глянцевые журналы, в которых подробно рассказывали о своих планах. Об этих намерениях, которые теперь в спешке подготовлены для принятия в Рийгикогу, в предвыборных изданиях не упоминалось ни словом.
Исходя из этого, соцдем Эдуард Одинец и реформист Меэлис Кийли, избранные в Рийгикогу голосами избирателей Ида-Вирумаа, не имеют оснований и права голосовать за эти законопроекты. Они не спрашивали и не получали на это согласия своих избирателей. Оба они, а также третий участник коалиции "Eesti 200" в основном говорили о том, как они приведут в Ида-Вирумаа в большем объеме, чем прежде, поступления от налогов на загрязнение.
Во время предвыборной кампании Меэлис Кийли разъезжал по Ида-Вирумаа на внедорожнике в цветах Партии реформ с надписью "Hüppa peale! Kindel juht!" ("Запрыгивай! Надежный водитель!"). Однако теперь этот водитель везет запрыгнувших совсем в другом направлении, чем обещалось.
И Кийли, и Одинец могут продемонстрировать в зале Рийгикогу, что выполнение обещаний, данных здешним избирателям, важнее, чем козыряние партийного солдата тому, что было согласовано в кулуарах. Если они этого не сделают, то они как политики утратят доверие местных жителей, и Одинца впредь было бы трудно воспринимать всерьез также как председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания.