ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Одинец и Кийли, вы действительно за это проголосуете?

Хорошей политической практикой является реализация тех планов с большим влиянием, которые до выборов были доведены до сведения избирателей и затем получили поддержку. На этот раз все совсем наоборот.

Перед выборами и социал-демократы, и Партия реформ доставляли в почтовые ящики избирателей Ида-Вирумаа глянцевые журналы, в которых подробно рассказывали о своих планах. Об этих намерениях, которые теперь в спешке подготовлены для принятия в Рийгикогу, в предвыборных изданиях не упоминалось ни словом.

Исходя из этого, соцдем Эдуард Одинец и реформист Меэлис Кийли, избранные в Рийгикогу голосами избирателей Ида-Вирумаа, не имеют оснований и права голосовать за эти законопроекты. Они не спрашивали и не получали на это согласия своих избирателей. Оба они, а также третий участник коалиции "Eesti 200" в основном говорили о том, как они приведут в Ида-Вирумаа в большем объеме, чем прежде, поступления от налогов на загрязнение.

Во время предвыборной кампании Меэлис Кийли разъезжал по Ида-Вирумаа на внедорожнике в цветах Партии реформ с надписью "Hüppa peale! Kindel juht!" ("Запрыгивай! Надежный водитель!"). Однако теперь этот водитель везет запрыгнувших совсем в другом направлении, чем обещалось.