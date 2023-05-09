В аварии в Пюсси пострадали четыре человека

08.05.2023 в 18:24 в волости Люганузе, в Пюсси, на пересечении улиц Кивитее и Метса, произошло дорожно-транспортное происшествие, где 20-летний мужчина выехал на автомобиле Volkswagen Passat на главную дорогу перед грузовиком Scania с прицепом, которым управлял 37-летний мужчина.

В результате столкновения грузовик отбросило в кювет, а Volkswagen выкинуло на газон. Водитель «Фольксвагена» и трое пассажиров (14-летний мальчик, 20-летний мужчина и 18-летняя женщина) были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу. 15-летнему юноше, который также находился в «Фольксвагене», на месте оказали первую помощь.