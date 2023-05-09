К утру 9 мая на стене Нарвского замка вывешен плакат с портретом "кровавого диктатора" и надписью: "Putin War Criminal" ("Путин - военный преступник").
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Нарва встретила утро 9 мая с антипутинским плакатом у границы
Плакат повешен на территории Нарвского музея специально так, чтобы быть достаточно хорошо видным с российского берега пограничной реки.
Именно там, в российском Ивангороде, в это самое время идут последние приготовления к пропагандистскому концерту для аудитории в том числе в Нарве. Активная подготовка сцены, украшенной российскими флагами и прочей символикой, велась ночью.
Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова подтвердила "Северному побережью", что в случае с плакатом на фланговой башне Нарвского замка Германа речь идет о заранее спланированной совместной акции музея и объединения "Propastop".
По словам Сморжевских-Смирновой, целью является развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ.
- Фотографии плаката на стене замка, опубликованные в социальных сетях музея, снабжены кратким комментарием: "Здесь граница!". Послание напоминает о том, что сегодняшняя война развязанная Россией в Украине - военное преступление, - также сказала Мария Сморжевских-Смирнова.