ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Ивангороде и Нарве предпринимаются меры безопасности перед концертом на российском берегу

Район сцены, находящейся на берегу пограничной реки возле стен Ивангородской крепости, проверяют силы Росгвардии со служебными собаками. Также на месте с раннего утра присутствуют полиция и погранохрана РФ.

Концерт на специально построенной возле Ивангородской крепости сцене начнется 9 мая в 16 часов и продлится ориентировочно до 19.00 (московское время совпадает с эстонским). Перед этим днем артисты провели саундчек, а техники на российском берегу реки настроили звук динамиков так, чтобы все было хорошо слышно в том числе на Нарвском речном променаде.