В российском Ивангороде принимаются серьезные меры безопасности перед концертом на берегу пограничной реки.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Ивангороде и Нарве предпринимаются меры безопасности перед концертом на российском берегу
Район сцены, находящейся на берегу пограничной реки возле стен Ивангородской крепости, проверяют силы Росгвардии со служебными собаками. Также на месте с раннего утра присутствуют полиция и погранохрана РФ.
Концерт на специально построенной возле Ивангородской крепости сцене начнется 9 мая в 16 часов и продлится ориентировочно до 19.00 (московское время совпадает с эстонским). Перед этим днем артисты провели саундчек, а техники на российском берегу реки настроили звук динамиков так, чтобы все было хорошо слышно в том числе на Нарвском речном променаде.
На променаде гуляют и постоянно находятся сотни жителей Нарвы. Полиция тоже присутствует на месте и следит за правопорядком.
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