Вт, 9.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Ивангороде и Нарве предпринимаются меры безопасности перед концертом на российском берегу

Илья Смирнов
, журналист
Facebook Twitter
Comments
В Ивангороде и Нарве предпринимаются меры безопасности перед концертом на российском берегу.
В Ивангороде и Нарве предпринимаются меры безопасности перед концертом на российском берегу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В российском Ивангороде принимаются серьезные меры безопасности перед концертом на берегу пограничной реки.

Район сцены, находящейся на берегу пограничной реки возле стен Ивангородской крепости, проверяют силы Росгвардии со служебными собаками. Также на месте с раннего утра присутствуют полиция и погранохрана РФ.

Концерт на специально построенной возле Ивангородской крепости сцене начнется 9 мая в 16 часов и продлится ориентировочно до 19.00 (московское время совпадает с эстонским). Перед этим днем артисты провели саундчек, а техники на российском берегу реки настроили звук динамиков так, чтобы все было хорошо слышно в том числе на Нарвском речном променаде.

На променаде гуляют и постоянно находятся сотни жителей Нарвы. Полиция тоже присутствует на месте и следит за правопорядком.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости
Наверх