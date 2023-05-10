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Ночной пожар в Кохтла-Ярве унес две человеческие жизни и заодно погубил собаку

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Илья Смирнов
, журналист
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Пожар в жилой комнате. Фото носит иллюстративный характер и было сделано во время спасательных учений в 2022 году.
Пожар в жилой комнате. Фото носит иллюстративный характер и было сделано во время спасательных учений в 2022 году. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Возгорание и сильное задымление, в результате которых в многоквартирном доме погибли мужчина, женщина и собака, возникло глубокой ночью. Наиболее вероятной причиной стало неосторожное курение. Спасению жизней не помог даже сработавший дымовой датчик.

Трагедия случилась в ночь на 10 мая: в 02.37 в Центр тревог поступило сообщение о работающем датчике дыма в многоквартирном доме №7 на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве.

Спасатели были на месте через шесть минут, как следует из официальной сводки происшествий. Они установили квартиру на первом этаже, откуда был слышен звук работающего датчика и шел запах дыма. Сразу после этого пожарные приступили к тушению.

Из задымленной комнаты достали пострадавших мужчину и женщину. Вернуть их к жизни медики не смогли. Во время пожара погиб также домашний пес.

Пожар был ликвидирован окончательно к половине четвертого ночи.

Как сообщил Спасательный департамент, первоначально установленной причиной этого пожара послужило небрежное ночное курение, но окончательный вывод будет сделан после расследования.

В текущем году, как заметили в Спасательном департаменте, в Ида-Вирумаа при пожарах погибли уже четверо, а по Эстонии в целом - 22 человека.

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