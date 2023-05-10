Ночной пожар в Кохтла-Ярве унес две человеческие жизни и заодно погубил собаку

Трагедия случилась в ночь на 10 мая: в 02.37 в Центр тревог поступило сообщение о работающем датчике дыма в многоквартирном доме №7 на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве.

Спасатели были на месте через шесть минут, как следует из официальной сводки происшествий. Они установили квартиру на первом этаже, откуда был слышен звук работающего датчика и шел запах дыма. Сразу после этого пожарные приступили к тушению.

Из задымленной комнаты достали пострадавших мужчину и женщину. Вернуть их к жизни медики не смогли. Во время пожара погиб также домашний пес.

Пожар был ликвидирован окончательно к половине четвертого ночи.

Как сообщил Спасательный департамент, первоначально установленной причиной этого пожара послужило небрежное ночное курение, но окончательный вывод будет сделан после расследования.