Минобразования приглашает родителей на инфодни

Министерство образования и науки приглашает ида-вирумааских родителей на инфодни, посвященные переходу на эстоноязычное обучение. Они состоятся 17 мая в Силламяэ и Нарве, а также 18 мая - в Йыхви и Кохтла-Ярве.
На инфодни ждут как родителей учеников, так и учителей.
- Естественно, что предстоящие изменения создают вопросы в домах и в школах. Мы вместе с министерскими экспертами и партнерами по сотрудничеству готовы объяснять ход перехода и отвечать на вопросы, - сказал руководитель министерства по переходу на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов.
Участвовать в инфоднях и делиться опытом будут также представители Союза родителей детей, обучающихся по программе языкового погружения.
Инфодни состоятся в среду, 17 мая в 17 часов в Силламяэской гимназии и в 19 часов в Нарвской Кренгольмской гимназии, а также в четверг, 18 мая в 17 часов в Йыхвиской русской основной школе и в 19 часов в Славянской основной школе.
- Мы планируем проводить инфодни и впредь, как в Ида-Вирумаа, так и в Таллинне и Харьюмаа. Эти четыре инфодня наверняка не станут последними, - сказал Дуболазов.