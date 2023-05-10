Минобразования приглашает родителей на инфодни

На инфодни ждут как родителей учеников, так и учителей.

- Естественно, что предстоящие изменения создают вопросы в домах и в школах. Мы вместе с министерскими экспертами и партнерами по сотрудничеству готовы объяснять ход перехода и отвечать на вопросы, - сказал руководитель министерства по переходу на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов.

Участвовать в инфоднях и делиться опытом будут также представители Союза родителей детей, обучающихся по программе языкового погружения.

Инфодни состоятся в среду, 17 мая в 17 часов в Силламяэской гимназии и в 19 часов в Нарвской Кренгольмской гимназии, а также в четверг, 18 мая в 17 часов в Йыхвиской русской основной школе и в 19 часов в Славянской основной школе.