Силламяэский городской музей возглавила Елена Антушева

- Чувствую себя непривычно, спешить никуда не надо, - поделилась Аала Гитт. - Зато теперь у меня больше времени на собственное творчество, ведь я художник, но на создание своих картин всегда оставалось мало времени. Идей для воплощения в голове хватает, уже начала писать. Хочу подчеркнуть: никуда я не делась и с музеем не расстаюсь, если потребуется мой опыт, всегда готова помочь коллегам делом или советом.