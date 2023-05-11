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Силламяэский городской музей возглавила Елена Антушева

Ирина Кивисельг
, журналист
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Елена Антушева обещает продолжить все хорошее, что начали ее предшественники, но также искать новые возможности для развития музея и научной деятельности в нем.
Елена Антушева обещает продолжить все хорошее, что начали ее предшественники, но также искать новые возможности для развития музея и научной деятельности в нем. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководившая почти три десятилетия Силламяэским городским музеем Аала Гитт в конце апреля ушла на заслуженный отдых, передав бразды правления Елене Антушевой, которая работает здесь гидом и специалистом по связям с общественностью.

- Чувствую себя непривычно, спешить никуда не надо, - поделилась Аала Гитт. - Зато теперь у меня больше времени на собственное творчество, ведь я художник, но на создание своих картин всегда оставалось мало времени. Идей для воплощения в голове хватает, уже начала писать. Хочу подчеркнуть: никуда я не делась и с музеем не расстаюсь, если потребуется мой опыт, всегда готова помочь коллегам делом или советом.

Аала Гитт была одним из энтузиастов, благодаря которым в 1994 году был создан городской музей.

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