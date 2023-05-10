Фонтаны в Кохтла-Ярве зажурчат 1 июня

"Viru Westten" подготовит фонтаны, а также будет в течение сезона производить мелкий ремонт и очистку фонтанов. Работа им знакома - обслуживанием водных сооружений в Кохтла-Ярве они занимались и прежде.

Специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по связям с общественностью Надежда Пахка сказала, что 1 июня с 18.00 до 21.00 в городе будет отмечаться День защиты детей - большой праздник состоится на площади возле горуправления. Начнется с красочного шествия, для детей будут организованы различные занятия и развлечения. В 21.00 мероприятие завершится праздничным запуском фонтанов.

В Кохтла-Ярве шесть фонтанов расположено в Ярвеской части, еще один был построен на площади в Ахтме, реконструкция которой завершилась в 2022 году. Его запуск также произойдет 1 июня.