Сказку "Дюймовочка" расскажут языком танца

Сказка Ганса Христиана Андерсена "Дюймовочка" вдохновила руководителя "Goltsman Ballet Studio" Марию Гольцман на создание детского балета, который был создан детьми и для детей. Авторскую музыку специально для этой постановки написал композитор и пианист Владимир Игнатов, чье мастерское исполнение уводит зрителей в волшебный мир этой красочной во всех смыслах слова истории.

Мария Гольцман, ставшая также главным хореографом постановки, подчеркнула, что это первый опыт, когда спектакль создавался специально для учеников "Goltsman Ballet Studio" и в тесном сотрудничестве композитора, педагогов и учащихся.

- Меня завораживает то, с какой легкостью ученицы придумывают хореографические рисунки своих ролей, насколько богата их фантазия в создании динамических образов и характеров, какой красочный мир они могут показать при помощи танца, - восхищается она. - Очень благодарна нашим педагогам, с кем вместе мы создали эту сказку, - Александре Кузнецовой, Лиисе Поповой, Владе Шоттер.

Все роли в спектакле исполняют студийцы, а в ролях знатных дам - балерины из группы взрослых учениц.

Мария считает, что спектакль понравится зрителям от трех лет и старше, всем, кто любит музыку, танец, искусство, театр и готов на час затеряться в волшебном лесу вместе с Дюймовочкой и ее друзьями!