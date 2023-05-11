Сказку "Дюймовочка" расскажут языком танца

В среду, 17 мая, Йыхвиский концертный дом приглашает зрителей на детский балет "Дюймовочка". Спектакль артисты из "Goltsman Ballet Studio" покажут дважды - в 11.00 и в 19.00.
Сказка Ганса Христиана Андерсена "Дюймовочка" вдохновила руководителя "Goltsman Ballet Studio" Марию Гольцман на создание детского балета, который был создан детьми и для детей. Авторскую музыку специально для этой постановки написал композитор и пианист Владимир Игнатов, чье мастерское исполнение уводит зрителей в волшебный мир этой красочной во всех смыслах слова истории.
Мария Гольцман, ставшая также главным хореографом постановки, подчеркнула, что это первый опыт, когда спектакль создавался специально для учеников "Goltsman Ballet Studio" и в тесном сотрудничестве композитора, педагогов и учащихся.
- Меня завораживает то, с какой легкостью ученицы придумывают хореографические рисунки своих ролей, насколько богата их фантазия в создании динамических образов и характеров, какой красочный мир они могут показать при помощи танца, - восхищается она. - Очень благодарна нашим педагогам, с кем вместе мы создали эту сказку, - Александре Кузнецовой, Лиисе Поповой, Владе Шоттер.
Все роли в спектакле исполняют студийцы, а в ролях знатных дам - балерины из группы взрослых учениц.
Мария считает, что спектакль понравится зрителям от трех лет и старше, всем, кто любит музыку, танец, искусство, театр и готов на час затеряться в волшебном лесу вместе с Дюймовочкой и ее друзьями!
Свободная труппа "Goltsman Ballet Studio" создана в Таллинне в 2012 году и уже более десяти лет работает в жанре современного балета. Творческий коллектив возглавляет родившаяся в Ида-Вирумаа танцовщица и хореограф Мария Гольцман. Она говорит, что всегда рада новым встречам с земляками и с удовольствием готова привозить свои работы в регион, где живут ее близкие и много друзей.