ОДИН ВОПРОС ⟩ Чего вы ждете от встречи с министром по делам регионов?

Во время коалиционных переговоров от политиков поступали довольно разные и даже противоречивые сигналы относительно ида-вируского представителя. Теперь мы хотели бы получить больше ясности.

Точка зрения ида-вируских самоуправлений такова, что назначать представителя имеет смысл только в случае, если от него будет польза для развития Ида-Вирумаа. Вот мы и хотим обсудить в пятницу с министром, как добиться этого. Насколько нам известно, относительно личности и обязанностей представителя еще ничего не решено, поэтому сейчас самое время поговорить на эту тему. У наших самоуправлений накопилось множество предложений по этой части.