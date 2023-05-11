ОДИН ВОПРОС ⟩ Чего вы ждете от встречи с министром по делам регионов?

В пятницу руководители самоуправлений Ида-Вирумаа встретятся в Йыхви с новоиспеченным министром по делам регионов Мадисом Калласом, которому предстоит назначить на должность представителя правительства в Ида-Вирумаа.
Исполнительный директор Ида-Вирумааского союза самоуправлений МЕЭЛИС КУУСК:
- Мы хотим узнать, каковы будут роль и обязанности ида-вируского представителя. Это принципиальный вопрос, либо это будет представитель Ида-Вирумаа в правительстве, либо представитель правительства в Ида-Вирумаа.
Во время коалиционных переговоров от политиков поступали довольно разные и даже противоречивые сигналы относительно ида-вируского представителя. Теперь мы хотели бы получить больше ясности.
Точка зрения ида-вируских самоуправлений такова, что назначать представителя имеет смысл только в случае, если от него будет польза для развития Ида-Вирумаа. Вот мы и хотим обсудить в пятницу с министром, как добиться этого. Насколько нам известно, относительно личности и обязанностей представителя еще ничего не решено, поэтому сейчас самое время поговорить на эту тему. У наших самоуправлений накопилось множество предложений по этой части.
Большим вопросом является и то, какое министерство станет впредь координировать и отвечать за использование денег фонда справедливого перехода.