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Служащие сил быстрого реагирования оживили в центре Нарвы женщину

Дополнено: спасти жизнь не удалось, к сожалению
Эрик Калда
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Служащие сил быстрого реагирования.
Служащие сил быстрого реагирования. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Волнительное событие произошло утром 9 мая в центре Нарвы: служащие сил быстрого реагирования, обеспечивавшие общественный порядок, в ходе патрулирования улиц обнаружили лежавшую на земле без сознания женщину.

Полицейские тут же приступили к оживлению женщины, делая ей массаж сердца, а также вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики продолжили реанимацию, и работу сердца женщины удалось восстановить.

Скорая доставила пожилую женщину в больницу, где о ней позаботились врачи.

Позднее "Северному побережью" стало известно от читателя, что на улице потерявшая сознание женщина тем же вечером, к сожалению, скончалась. Это подтвердили и в Нарвской больнице.

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