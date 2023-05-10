Волнительное событие произошло утром 9 мая в центре Нарвы: служащие сил быстрого реагирования, обеспечивавшие общественный порядок, в ходе патрулирования улиц обнаружили лежавшую на земле без сознания женщину.
Служащие сил быстрого реагирования оживили в центре Нарвы женщину
Дополнено: спасти жизнь не удалось, к сожалению
Полицейские тут же приступили к оживлению женщины, делая ей массаж сердца, а также вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место медики продолжили реанимацию, и работу сердца женщины удалось восстановить.
Скорая доставила пожилую женщину в больницу, где о ней позаботились врачи.
Позднее "Северному побережью" стало известно от читателя, что на улице потерявшая сознание женщина тем же вечером, к сожалению, скончалась. Это подтвердили и в Нарвской больнице.
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