Служащие сил быстрого реагирования оживили в центре Нарвы женщину

Полицейские тут же приступили к оживлению женщины, делая ей массаж сердца, а также вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики продолжили реанимацию, и работу сердца женщины удалось восстановить.

Скорая доставила пожилую женщину в больницу, где о ней позаботились врачи.