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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ида-вируская молодежь и маэстро Олав Эхала в сопровождении золотого фонда эстонской музыки совершили путешествие в будущее

Эрик Гамзеев
, журналист
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Некоторые ставшие известными в исполнении Урмаса Алендера песни исполняет в спектакле в качестве солиста Кауро Тафичук.
Некоторые ставшие известными в исполнении Урмаса Алендера песни исполняет в спектакле в качестве солиста Кауро Тафичук. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Это редкое событие в культурной жизни Ида-Вирумаа, когда здесь проходит премьера какого-то спектакля. Во вторник собравшаяся в Кохтла-Ярвеском центре культуры публика впервые увидела фантастическое концертное представление "Kiip!?", автором и режиссером которого является поставивший в разных оперных театрах мира более ста опер Неэме Кунингас.

Неповторимой оказалась и компания, вышедшая на сцену в этой постановке. Наряду с игравшим на рояле маэстро Олавом Эхала, являющимся автором музыки некоторых звучавших в спектакле песен, на сцену выходили изучающие сценическое искусство учащиеся Кохтла-Ярвеской гимназии, музыканты и солисты, а также вокальный ансамбль, состоящий из учеников Йыхвиской школы. Наряду с членами ида-вируской танцевальной студии "Viis Tähte" выступил также приглашенный солист Кауро Тафичук, известный по ансамблю "Loora & Kauro Duo".

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