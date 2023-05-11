ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ида-вируская молодежь и маэстро Олав Эхала в сопровождении золотого фонда эстонской музыки совершили путешествие в будущее

Это редкое событие в культурной жизни Ида-Вирумаа, когда здесь проходит премьера какого-то спектакля. Во вторник собравшаяся в Кохтла-Ярвеском центре культуры публика впервые увидела фантастическое концертное представление "Kiip!?", автором и режиссером которого является поставивший в разных оперных театрах мира более ста опер Неэме Кунингас.
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