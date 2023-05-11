ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ида-вируская молодежь и маэстро Олав Эхала в сопровождении золотого фонда эстонской музыки совершили путешествие в будущее

Неповторимой оказалась и компания, вышедшая на сцену в этой постановке. Наряду с игравшим на рояле маэстро Олавом Эхала, являющимся автором музыки некоторых звучавших в спектакле песен, на сцену выходили изучающие сценическое искусство учащиеся Кохтла-Ярвеской гимназии, музыканты и солисты, а также вокальный ансамбль, состоящий из учеников Йыхвиской школы. Наряду с членами ида-вируской танцевальной студии "Viis Tähte" выступил также приглашенный солист Кауро Тафичук, известный по ансамблю "Loora & Kauro Duo".